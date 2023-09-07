Anthropic تطلق خطة الاشتراك Claude Pro لـ AI Chatbot

قدمت شركة Anthropic، وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي أسسها موظفون سابقون في OpenAI، أول خطة اشتراك متميزة موجهة للمستهلك تسمى Claude Pro. هذه الخطة متاحة لـ Claude 2، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Anthropic والذي يحلل النص. مقابل رسم شهري قدره 20 دولارًا في الولايات المتحدة أو 18 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، يحصل المشتركون في Claude Pro على "استخدام أكثر بمقدار 5 أضعاف" مقارنة بالطبقة المجانية، والقدرة على إرسال المزيد من الرسائل، وأولوية الوصول خلال فترات حركة المرور العالية، والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة.

قامت Anthropic بتسعير Claude Pro بنفس سعر ChatGPT Plus من OpenAI، وهي خطة مدفوعة لـ ChatGPT، المنافس لـ Claude 2. وقد اختار المستخدمون Claude كمساعد الذكاء الاصطناعي اليومي لنوافذ السياق الأطول، والمخرجات الأسرع، والميزات المعقدة. قدرات التفكير، وفقًا لمدونة Anthropic. مع اشتراك Claude Pro الجديد، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى استخدام أكثر بمقدار 5 أضعاف لأحدث طراز.

يوضح Anthropic أنه يمكن لمستخدمي Claude Pro أن يتوقعوا إرسال ما لا يقل عن 100 رسالة إلى Claude 2 كل ثماني ساعات، مع إعادة تعيين حد الرسائل. وهذا على النقيض من مشتركي ChatGPT Plus الذين يقتصر عددهم على 50 رسالة لكل ثلاث ساعات. تم وضع هذه الحدود بسبب الموارد الحسابية الكبيرة المطلوبة لتشغيل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude 2، خاصة عند التعامل مع المرفقات الكبيرة والمحادثات الطويلة.

يتمثل هدف Anthropic على المدى الطويل في تطوير "خوارزمية من الجيل التالي للتعليم الذاتي للذكاء الاصطناعي" والتي يمكن استخدامها لإنشاء مساعدين افتراضيين قادرين على الرد على رسائل البريد الإلكتروني وإجراء الأبحاث وإنتاج الأعمال الفنية والكتب. وقد جمعت الشركة 1.45 مليار دولار من التمويل حتى الآن، لكنها تقدر أنها ستحتاج إلى 5 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لتحقيق رؤيتها. سيتم تخصيص غالبية هذا التمويل لحساب القدرة لدعم تدريب نماذج الأنثروبيك، التي تعتمد على مجموعات تضم عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات.

تخدم Anthropic حاليًا عددًا كبيرًا من العملاء والشركاء، بما في ذلك Quora، التي توفر الوصول إلى Claude 2 وClaude Instant من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي Poe. ومع ذلك، تواجه الشركة منافسة من Cohere وAI21 Labs، بالإضافة إلى OpenAI، التي تهيمن على سوق أدوات الذكاء الاصطناعي مع ملايين المطورين الذين يستخدمون خدماتها وإيرادات متوقعة تبلغ مليار دولار في العام المقبل.

المصادر: الأنثروبي، OpenAI