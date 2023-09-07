Anthropic تقدم Claude Pro، منافس Chatbot القائم على الذكاء الاصطناعي لـ ChatGPT

أطلقت Anthropic، وهي شركة بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا Claude Pro، وهو إصدار متميز من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Claude 2. وبفضل قدرته السياقية الرائعة، من المقرر أن يكون Claude Pro منافسًا قويًا لـ ChatGPT. في حين أن ChatGPT Plus يمكنه التعامل مع سياق مكون من 32 ألف رمز مميز، فإن Claude Pro يتفوق على ذلك بـ 100 ألف رمز مذهل، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر ثراءً.

قررت شركة Anthropic، بعد دراسة متأنية لديناميكيات السوق وتفضيلات المستخدم، تقديم نموذج الاشتراك المدفوع. من خلال استطلاعات رأي المستخدمين، قامت الشركة بقياس مدى استعداد المستخدمين لدفع 25 دولارًا شهريًا مقابل الاشتراك، مما يتوافق مع توقعات المستخدمين.

أهم ما يميز Claude Pro هو أنه يعد "باستخدام أكثر بخمس مرات على الأقل مقارنة بالإصدار المجاني من Claude." يلبي هذا العرض احتياجات المستخدمين المتميزين ويتم إعادة تعيينه كل 5 ساعات، مما يسمح بتفاعلات سلسة ومحادثات غير مقيدة.

يحد ChatGPT Plus أيضًا من استخدامه ولكنه يعمل على توسيعه تدريجيًا بمرور الوقت. يتيح التحديث الأخير للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 50 رسالة كل 3 ساعات لنموذج GPT-4، وهو النموذج الأكثر تقدمًا.

حصلت Anthropic مؤخرًا على تمويل يزيد عن 400 مليون دولار، مع قيادة Google لجولة التمويل. قامت شركة Anthropic، التي أسسها باحثون سابقون في OpenAI، بإنشاء بصمتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وصلت قيمة OpenAI، المدعومة بشكل أساسي من مايكروسوفت، إلى ما يقرب من 30 مليار دولار.

تم تصميم Claude Pro للتعامل مع المحادثات واسعة النطاق، حتى تلك التي تتضمن مرفقات كبيرة. يُنصح المستخدمون ببدء محادثات جديدة حول موضوعات جديدة لتحسين أداء كلود وتجنب إعادة تحميل الملفات غير الضرورية. ولا يؤدي هذا إلى الحفاظ على حد الرسالة فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع أوقات الاستجابة.

إن طريقة التدريب المبتكرة التي تقدمها Anthropic لكلود، والتي تسمى "الدستورية"، تميزها عن التعلم المعزز من OpenAI من خلال ردود الفعل البشرية. ومن خلال تزويد النموذج بمجموعة من القواعد العامة، المعروفة باسم "الدستور"، تمكن الأنثروبيك من تحسين الذات دون تفاعل بشري. يساعد هذا النهج النموذج على تفضيل التفاعلات الجيدة على التفاعلات السيئة، وبالتالي اكتشاف السلوك الإشكالي والتكيف معه.

المصدر: فك التشفير، OpenAI