إطلاق العنان لإمكانات المواد النانوية من خلال علم الأحياء

في محاضرة رائدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تعمقت أنجيلا بيلشر في عالم تكنولوجيا النانو المثير، واستكشفت كيف يمكن استخدام علم الأحياء لإنشاء مواد نانوية جديدة ومبتكرة. وأوضح بيلشر، أستاذ الهندسة البيولوجية وعلوم المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه من خلال تسخير قوة علم الأحياء، يمكن للعلماء اكتشاف طرق جديدة لهندسة المواد على المستوى النانوي.

أحد الأمثلة التي قدمها بيلشر هو تعديل العاثيات البكتيرية M13، وهو فيروس يصيب البكتيريا على وجه التحديد. ومن خلال التلاعب بجينات الفيروس، تمكنت مجموعة بحث بيلشر من إضافة تسلسلات جديدة من الحمض النووي والببتيد، باستخدام الفيروس بشكل فعال كقالب لإنشاء مواد غير عضوية. إن القدرة على التحكم في المواد على المستوى النانوي تفتح نطاقًا واسعًا من التطبيقات، بدءًا من تطوير البطاريات وخلايا الوقود وحتى المعالجة البيئية والتشخيص الطبي.

ناقش بيلشر أيضًا إمكانية استخدام العاثيات M13 لتحسين البيئة. نجح الطالب السابق جيران تشانغ في تعديل الفيروس ليصنع قالبًا من مواد كربونية ذات مساحة عالية يمكنها تحطيم الجزيئات الصغيرة. وقد يكون لهذا الاختراق آثار على تنظيف الأنهار، ومكافحة الضباب الدخاني، وحتى تطوير عوامل الحرب الكيميائية.

وتمتد إمكانات تكنولوجيا النانو إلى مجال التصوير الطبي الحيوي أيضًا. وسلط بيلشر الضوء على أهمية التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة، والذي يسمح للعلماء برؤية أعمق داخل الجسم. طور مختبرها أدوات تصوير باستخدام أنابيب الكربون النانوية التي يمكنها اكتشاف الأورام الصغيرة أثناء الجراحة. ومن خلال هندسة فيروس ليحمل أنابيب نانوية فلورية، يستطيع الأطباء الآن التعرف على الأورام التي لم يكن من الممكن أن يلاحظها أحد لولا ذلك.

اختتمت بيلشر حديثها بمناقشة الهدف المشترك بينها وبين فريقها: تطوير تقنية الكشف والتشخيص لسرطان المبيض خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ومن خلال مسح قناة فالوب بأكملها بحثًا عن الآفات السابقة للسرطان، يهدفون إلى تحسين الكشف المبكر عن هذا المرض القاتل وعلاجه.

سلطت المحاضرة التي ألقتها أنجيلا بيلشر الضوء على الإمكانات الهائلة لاستخدام علم الأحياء لفتح إمكانيات جديدة في مجال تكنولوجيا النانو. ومن خلال تسخير قوة الطبيعة، يستطيع العلماء إحداث ثورة في مجالات تتراوح من تخزين الطاقة إلى العلاج البيئي وتشخيص السرطان.