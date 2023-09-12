احذر من تطبيقات المراسلة المصابة ببرامج التجسس على متجر Google Play

ملخص: تم اكتشاف العديد من الإصدارات المصابة ببرامج التجسس لتطبيقات المراسلة الشهيرة Telegram وSignal على متجر Google Play. حدد باحثو الأمن السيبراني في كاسبرسكي هذه التطبيقات الضارة، التي تسمى "Evil Telegram"، والتي تخدع المستخدمين لتنزيلها من خلال التظاهر بأنهم نظراء شرعيون. تحتوي التطبيقات المزيفة على واجهات ووظائف مماثلة، مما يجعل من الصعب تمييزها عن التطبيقات الحقيقية. بمجرد التثبيت، تقوم التطبيقات المصابة بجمع معلومات حساسة من أجهزة Android المخترقة، بما في ذلك الأسماء ومعرفات المستخدمين وجهات الاتصال وأرقام الهواتف ورسائل الدردشة. ثم يتم إرسال البيانات المسروقة إلى خادم المهاجمين. تم إخفاء التطبيقات المصابة ببرامج التجسس على أنها إصدارات من الأويغور والصينية المبسطة والصينية التقليدية من Telegram. ولإقناع المستخدمين بشكل أكبر، ادعى المطورون أن هذه التطبيقات المزيفة تعمل بشكل أسرع من خلال شبكة موزعة من مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من طبيعتها الخادعة، فقد جمعت التطبيقات المصابة ملايين التنزيلات قبل أن تقوم جوجل بإزالتها.

لاستهداف مستخدمي Android المطمئنين، استغل المحتالون شعبية Telegram وSignal، وهما بديلان بارزان لتطبيق WhatsApp المملوك لشركة Meta. على الرغم من أنها ليست مشهورة، إلا أن منصات المراسلة هذه تفتخر بقاعدة مستخدمين كبيرة. ومع ذلك، فإن غموضها النسبي مقارنة بتطبيق WhatsApp جعلها عرضة للجهات الخبيثة التي تسعى إلى استغلال شعبيتها المتزايدة.

تم إخفاء التطبيقات المصابة ببرامج التجسس بذكاء على أنها إصدارات شرعية من Telegram. لقد قاموا بتقليد التطبيق الرسمي عن كثب، مع مطابقة عناصر الواجهة ووظائفها. حتى أن النسخ الضارة تضمنت أوصافًا للتطبيقات باللغة المقصودة وصورًا مشابهة لتلك الموجودة على صفحة Telegram الرسمية. تم إغراء المستخدمين للاعتقاد بأنهم يقومون بتنزيل تطبيق Telegram الحقيقي فقط ليقعوا ضحية آليات جمع البيانات الخاصة ببرامج التجسس.

وبعد التحقيق، اكتشف باحثو الأمن السيبراني أن التطبيقات المصابة كانت في الواقع نسخًا معدلة من التطبيقات الأصلية. كان الاختلاف الرئيسي هو تضمين وحدة إضافية داخل الكود، مصممة لمراقبة نشاط المستخدم داخل برنامج المراسلة. ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى خادم القيادة والتحكم الذي يديره منشئو برامج التجسس. ولسوء الحظ، تمكنت الوحدة الإضافية من تجنب اكتشافها بواسطة مشرفي Google Play، مما يسمح بتنزيل التطبيقات الضارة واستخدامها من قبل الملايين من مستخدمي Android.

لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه عمليات الاحتيال، من الضروري تنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط والتحقق بعناية من صحتها. يجب أن يقوم متجر Google Play وأسواق التطبيقات الأخرى بمراقبة التطبيقات المحتملة المصابة ببرامج التجسس باستمرار لضمان سلامة مستخدميها.

مصادر:

- كاسبيرسكي

- مدخلات IANS