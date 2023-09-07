Android Auto مقابل Apple CarPlay: مقارنة

تطور نظامي Android Auto وApple CarPlay بشكل ملحوظ منذ إطلاقهما الأولي، مما يوفر تجارب أكثر انسيابية وبديهية للسائقين. تعمل هذه المنصات كمنصات عرض، حيث تعكس واجهة الهاتف على الوحدة الرئيسية للمركبة. يعطي كل من Android Auto وCarPlay الأولوية للصوت والملاحة والمراسلة، مع مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة للتنزيل على كلا النظامين الأساسيين. تتوافق العديد من التطبيقات الشائعة مثل Spotify وGoogle Maps وWhatsApp مع كل من Android Auto وCarPlay.

إحدى نقاط قوة هذه المنصات هي تكاملها مع المساعدين الصوتيين. يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في التطبيقات وتنفيذ الإجراءات باستخدام Google Assistant أو Siri، مما يسهل التنقل وتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية أثناء القيادة. يتيح التحكم الصوتي تجربة أكثر أمانًا وملاءمة بدون استخدام اليدين. على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض قيود التوافق، مثل عدم توافق iMessage مع Android Auto، إلا أن التكامل الشامل بين المساعدين الصوتيين وتطبيقات الطرف الثالث يستمر في التحسن مع كل تحديث.

ميزة أخرى لنظامي Android Auto وCarPlay هي تعدد استخداماتهما. ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين هذه المنصات في مركبات مختلفة دون الحاجة إلى إعادة تكوين الإعدادات. يتميز كل من Android Auto وCarPlay الآن بتصميمات قائمة على الشبكة وشاشات رئيسية متعددة المهام، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات متعددة في وقت واحد. يوفر تكامل Android Auto مع خرائط Google وWaze تجربة رسم خرائط أكثر سهولة وموثوقية مقارنة بخرائط Apple. يتمتع Google Assistant أيضًا بميزة على Siri من حيث فهم أفضل للكلام والنسخ في الوقت الفعلي.

في النهاية، يعتمد الاختيار بين Android Auto وCarPlay على التفضيل الشخصي وتوافق الجهاز وتفضيلات التطبيق. تواصل كلا المنصتين تحسين ميزاتهما وتوسيع أنظمة التطبيقات الخاصة بهما لتوفير تجربة قيادة أكثر أمانًا ومتعة للمستخدمين.

التعاريف:

- Android Auto: منصة عرض تم تطويرها بواسطة Google وتسمح للمستخدمين بعكس واجهة هواتفهم التي تعمل بنظام Android على الوحدة الرئيسية للمركبة.

– Apple CarPlay: منصة عرض طورتها شركة Apple تسمح للمستخدمين بعكس واجهة جهاز iPhone الخاص بهم على الوحدة الرئيسية للسيارة.

- المساعد الصوتي: مساعد رقمي يستجيب للأوامر الصوتية ويقوم بمهام مختلفة، مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتوفير المعلومات.

- نظام المعلومات والترفيه: دمج ميزات المعلومات والترفيه داخل الوحدة الرئيسية للمركبة.

مصادر:

- أندرويد سنترال

- تيد كريتسونيس / أندرويد سنترال