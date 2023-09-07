تم الإبلاغ عن تأخير تاريخ إطلاق Android 14

وفقًا للتقارير الأخيرة، تم تأجيل تاريخ إطلاق Android 14 بسبب تغييرات اللحظة الأخيرة. وفي حين أن سبب التأخير لا يزال غير معروف، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن إصدار Android الجديد في حدث Google القادم في أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع إصدار هواتف Pixel 8 الذكية.

في البداية، كانت هناك شائعات تشير إلى أنه سيتم إطلاق Android 14 في 5 سبتمبر 2023. ومع ذلك، يبدو أن ظروفًا غير متوقعة تسببت في التأخير. وفقًا لتقرير Pocket-Lint، كانت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للأجهزة (OEMs) تتوقع إصدار تحديث البرنامج هذا الشهر. والآن، من المتوقع أن يتزامن ذلك مع حدث إطلاق Pixel 8 وPixel 8 Pro المقرر في 4 أكتوبر 2023.

وذكر منشور الصحفي مشعل الرحمن على موقع X أن قرار تأجيل موعد الإصدار تم اتخاذه في اللحظة الأخيرة. لم تكن جوجل تخطط في الأصل لمواءمة إطلاق البرامج والأجهزة، ولكن تم تنفيذ التغيير دون أي تفسير.

إذا كانت هذه الشائعات دقيقة، فسيكون ذلك خروجًا عن ممارسة Google المعتادة المتمثلة في إطلاق مشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) في وقت أبكر من نظيراتها من الأجهزة. وتتوافق هذه الإستراتيجية مع نهج شركة Apple في إطلاق البرامج والأجهزة في وقت واحد.

وفي حدث أكتوبر، من المتوقع أن تقدم جوجل هاتفين ذكيين جديدين، Pixel 8 وPixel 8 Pro. إذا صحت التقارير، فسيظهر Android 14 أيضًا لأول مرة، حيث يعرض التطورات والتحسينات المحتملة لنظام التشغيل Android.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت جوجل ستؤكد هذه التكهنات خلال حدث الإطلاق القادم. وفي هذه الأثناء، ينتظر مستخدمو Android بفارغ الصبر إصدار تحديث البرنامج الجديد والميزات المثيرة التي قد يجلبها.

مصادر:

– بوكيت لينت

– تدوينة الصحفي مشعل الرحمن على موقع X