من المتوقع أن تقوم شركة Apple بزيادة أسعار طرازات iPhone 15 Pro

ووفقا للمحللين، فمن المرجح أن تقوم شركة آبل بزيادة أسعار طرازاتها القادمة من iPhone 15 Pro. يتوقع Dan Ives من Wedbush أنه على الرغم من أن سعر الطراز الأساسي iPhone 15 سيبقى دون تغيير، فإن الطرازين Pro مقاس 6.1 بوصة وPro Max مقاس 6.7 بوصة سيشهدان زيادة في السعر بمقدار 100 دولار. ستكون هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها شركة Apple أسعار طرازات iPhone الاحترافية منذ طرح iPhone X في عام 2017.

ألمح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إلى زيادات محتملة في الأسعار خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، مشيرًا إلى أن المستهلكين على استعداد لتوسيع ميزانياتهم للحصول على أفضل المنتجات في هذه الفئة. وقد أيد العديد من المحللين هذا الادعاء، حيث تراوحت توقعات زيادات الأسعار من 100 دولار إلى 200 دولار لنماذج Pro.

ومن المتوقع أن تتميز هواتف iPhone 15 Pro القادمة بتغييرات كبيرة في التصميم، بما في ذلك غلاف جديد من التيتانيوم بحواف مستديرة. سيكون لديهم أيضًا زر إجراء بدلاً من مفتاح كتم الصوت، وإطارات شاشة أرق، وشريحة A17 أسرع تعتمد على عملية تصنيع جديدة تبلغ 3 نانومتر. علاوة على ذلك، ستنتقل هذه الطرازات من منفذ Lightning إلى USB-C، مما يوفر سرعات نقل بيانات Thunderbolt.

تعتبر الكاميرات المحسنة ميزة أخرى. سيحتوي iPhone 15 Pro Max على ترقية تكبير المنظار الحصرية على عدسته المقربة، مما يسمح بتكبير بصري يصل إلى 6x تقريبًا.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يخضع الطرازان الأساسيان iPhone 15 وiPhone 15 Plus لتغييرات أقل، فمن غير المرجح أن تقوم شركة Apple بزيادة أسعار هذه الطرازات.

يتوقع محللو Wedbush أن الصفقات الترويجية لشركات النقل خلال موسم العطلات ستعوض جزئيًا تأثير زيادة سعر iPhone 15 Pro على الطلب. بالإضافة إلى ذلك، هناك قدر كبير من الطلب المكبوت من مالكي iPhone الحاليين الذين لم يقوموا بالترقية لمدة أربع سنوات أو أكثر. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ربع مالكي iPhone البالغ عددهم 1.2 مليار على مستوى العالم يندرجون ضمن هذه الفئة، مما يشير إلى سوق محتمل يضم مئات الملايين من العملاء.

ونتيجة لزيادة أسعار طرازات Pro والتفضيل المتزايد لأجهزة iPhone المتطورة، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​سعر البيع الإجمالي لأجهزة iPhone إلى نطاق 900 دولار إلى 925 دولارًا، وفقًا لـ Ives.

من المقرر أن تعلن شركة Apple رسميًا عن تشكيلة iPhone 15 في 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم طرح الأجهزة للبيع في 22 سبتمبر. ومن المتوقع أيضًا تحديث المنتجات الأخرى، بما في ذلك Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra. ومع ذلك، قد لا يتم الكشف عن التحديثات الخاصة بأجهزة M3 Apple Silicon Mac وiPad إلا في وقت لاحق من الخريف.

المصدر: استندت هذه المقالة إلى معلومات من المقالة المصدر لموقع 9to5Mac.