تقدم Ubisoft تحديثًا بشأن تاريخ إصدار Xdefiant وحالة التطوير

شاركت Ubisoft مؤخرًا تحديثًا مهمًا يتعلق بتاريخ الإصدار وحالة التطوير للعبتها القادمة Xdefiant. في منشور على موقعه الرسمي على الإنترنت، كشف المنتج التنفيذي مارك روبين أن اللعبة لم تجتز عملية التقديم الخاصة بـ Sony وXbox، مما أدى إلى مشكلات امتثال يجب معالجتها قبل تأكيد تاريخ الإصدار.

وأوضح روبن أن الشركة تلقت النتائج الأولى لعملية التقديم في منتصف أغسطس الماضي، والتي أشارت إلى أن اللعبة لم تستوف المتطلبات اللازمة للامتثال. وجاء هذا الكشف بمثابة مفاجأة للفريق، حيث أنهم قللوا من حجم العمل المطلوب لضمان الامتثال.

ونتيجة لذلك، فإن Ubisoft غير قادرة على تقديم تاريخ محدد لإصدار Xdefiant في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، يركزون على حل المشكلات المتعلقة بالامتثال والتحضير لتقديم آخر إلى أصحاب المنصة. إذا تمت الموافقة على الإرسال، فمن المحتمل أن يتم إصدار اللعبة في منتصف إلى نهاية سبتمبر. ومع ذلك، هناك احتمال أن يتم منح تصريح مشروط، مما يتطلب تصحيح اليوم الأول مع الإصلاحات النهائية للامتثال. في مثل هذا السيناريو، سيتم تأجيل تاريخ الإصدار إلى أوائل / منتصف أكتوبر.

على الرغم من هذه الشكوك، طمأن روبن المعجبين بأن Ubisoft تظل ملتزمة بالشفافية والاستماع إلى تعليقات اللاعبين. لقد قام الفريق بالفعل بدمج طلبات اللاعبين في تطوير اللعبة، مثل تضمين التصويت على الخريطة والوضع القادم الذي يشبه S&D. وشدد روبن على أن Xdefiant تهدف إلى أن تكون لعبة للمجتمع، وأن Ubisoft ملتزمة بتقديم أفضل تجربة ممكنة.

في الختام، سيحتاج عشاق Xdefiant إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى يتم إصدار اللعبة حيث تعمل Ubisoft على ضمان التوافق مع Sony وXbox. يعالج الفريق بشكل نشط المشكلات التي تم تحديدها أثناء عملية التقديم ويأمل في تقديم تاريخ إصدار ثابت في أقرب وقت ممكن.

المصدر: Ubisoft عبر الموقع الرسمي لشركة Ubisoft