Dao by Dorsett AMTD Singapore تحصل على جائزتين صناعيتين

يسر شركة AMTD Digital Inc.، وهي منصة حلول رقمية شاملة مقرها في فرنسا، أن تعلن عن تكريم شركتها التابعة Dao by Dorsett AMTD Singapore بجائزتين رئيسيتين في الصناعة. حصل فندق الشقق المخدومة، الذي تمتلك AMTD Digital ملكية 51٪ فيه، على جائزة "الشقق الفندقية الجديدة الرائدة في آسيا لعام 2023" من جوائز السفر العالمية و"جائزة أفضل تصميم داخلي لعام 2023" من AltoVita Singapore.

تعد جوائز السفر العالمية برنامجًا مرموقًا للغاية في صناعة السفر والسياحة، ويعد الفوز بهذه الجائزة رمزًا للتميز المعترف به عالميًا. من ناحية أخرى، تعد AltoVita مشغلًا لمنصة إقامة الشركات عبر الإنترنت المعروفة ببرامجها المؤسسية التي توفر الوصول إلى شبكة واسعة من خيارات الإسكان على مستوى العالم.

تعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على الثقة والدعم الذي تلقاه Dao by Dorsett AMTD Singapore من عملائها وضيوفها وشركائها. باعتبارها جزءًا من مجموعة AMTD، التي تمتلك أيضًا L'Officiel Inc. SAS، وهي شركة إعلامية عالمية للأزياء، تكرس AMTD Digital جهودها لتقديم ضيافة استثنائية وتجارب لكبار الشخصيات.

AMTD Digital Inc. هي منصة حلول رقمية شاملة تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات الحلول الرقمية والوسائط الرقمية وخدمات المحتوى والتسويق والاستثمارات الرقمية وخدمات الضيافة وكبار الشخصيات. إنه بمثابة جوهر النظام البيئي AMTD SpiderNet، حيث يقوم بدمج وتمكين الأعمال الرقمية المختلفة داخل نظامه البيئي.

تركز AMTD Assets Group، وهي شركة تابعة لشركة AMTD Digital، على سوق العقارات، وتتخصص في مفاهيم الضيافة وأسلوب الحياة على مستوى العالم. تتبنى الشركة نهجًا يركز على العملاء، حيث تقدم خدمات عضوية كبار الشخصيات عبر الفنادق الأنيقة والشقق الفندقية، وتأجير العقارات، والأطعمة والمشروبات، وخدمات عضوية الأندية في المدن الكبرى حول العالم.

وفي الختام، تؤكد الجوائز الأخيرة التي حصلت عليها Dao by Dorsett AMTD Singapore على التزامها بتقديم خدمة وتجارب استثنائية لعملائها. كجزء من النظام البيئي AMTD Digital Inc.، تواصل الشركة سعيها لتحقيق التميز في مجال الضيافة والحلول الرقمية.

مصادر:

– "بزنيس واير": https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

– شركة AMTD الرقمية: https://ir.amtdigital.net/investor-news

- مجموعة أصول AMTD: لم يتم توفير عنوان URL