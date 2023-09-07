حماية القدرات الرقمية للولايات المتحدة في الحرب

لقد أحدث استخدام التكنولوجيا الرقمية في الحرب ثورة في القدرات العسكرية، مما سمح بشن هجمات أكثر دقة وتنسيقا. ومع ذلك، فإن هذه التقنيات نفسها تأتي مع نقاط ضعف كبيرة يمكن استغلالها من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة. ومع استمرار الولايات المتحدة في الاعتماد على القدرات الرقمية، يجب عليها أن تعمل على حماية نفسها من الهجمات المحتملة التي يمكن أن تعطل العمليات العسكرية.

تعتمد الجيوش الحديثة، بما في ذلك جيوش الولايات المتحدة، بشكل كبير على القدرات الرقمية في الملاحة والقيادة والسيطرة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والاستهداف. إن جمع البيانات وتخزينها ونشرها من خلال تكنولوجيات المعلومات يتيح هذه الوظائف الأساسية. ومع ذلك، إذا تم الاستيلاء على هذه البيانات واستغلالها، فقد يكون لذلك عواقب مدمرة على العمليات العسكرية.

تبدو المخاطر المرتبطة بالحرب الرقمية واضحة بشكل خاص في سياق الحرب. تعمل البلدان والمنظمات على تطوير قدرات جديدة في الحرب الرقمية، كل منها لديه القدرة على إحداث المزيد من الدمار. إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات لعزل نفسها عن هذه الهجمات، فقد تواجه هجومًا معوقًا من شأنه أن يعيق قدراتها العسكرية بشدة.

لقد أحدثت التقنيات الرقمية بالفعل تحولاً جذرياً في أساليب الحرب، إذ سمحت بتصنيع ذخائر دقيقة التوجيه وإنشاء شبكات من أجهزة الاستشعار والرمايات. وقد تجلت هذه القدرات خلال حرب الخليج، حيث ساهم استخدام الولايات المتحدة للأسلحة الذكية وأنظمة الاتصالات المتقدمة في انتصارها. اليوم، أصبحت الحرب الرقمية هي القاعدة، حيث أصبحت الطائرات بدون طيار، والسرقة السيبرانية، والتجسس الرقمي من السمات البارزة للصراعات.

ومع ذلك، فإن هذه القدرات الرقمية معرضة أيضًا لأنواع مختلفة من الهجمات. ويمكن خداع أقمار الإنذار المبكر، مما يعرض الردع النووي للخطر. ويمكن للهجمات الكهرومغناطيسية الوقائية والهجمات السيبرانية أن تعطل الدفاعات الجوية، مما يمهد الطريق لضربة نووية. تعد البنية التحتية مثل محطات الإرسال والكابلات أهدافًا ضعيفة، في حين أن مخاطر سلسلة التوريد يمكن أن تصيب الجيوش بالشلل إذا تعطل الوصول إلى الرقائق الدقيقة.

ويشكل الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أيضًا مخاطر كبيرة في جمع المعلومات الاستخبارية. يتم تخزين كميات كبيرة من المعلومات الحساسة ومعالجتها ونقلها رقميًا، مما يوفر مزايا للدول التي تستثمر في جمع البيانات وتحليلها. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تخزين البيانات الرقمية بشكل سيئ إلى حدوث انتهاكات، كما رأينا في الهجوم السيبراني عام 2015 على مكتب إدارة شؤون الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، توجد تهديدات داخلية، كما يتضح من سرقة إدوارد سنودن للمعلومات السرية.

يسلط صراع أوكرانيا مع روسيا الضوء على التوترات بين ضرورة التكنولوجيا الرقمية ونقاط ضعفها. وفي حين أن التكنولوجيات مثل المدفعية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والطائرات الصغيرة بدون طيار منحت أوكرانيا ميزة، إلا أن الهجمات الإلكترونية الروسية وتقنيات التشويش أعاقت فعاليتها. ويتعين على أوكرانيا والدول الأخرى التي تسعى إلى تعزيز قدراتها في الحرب الرقمية أن تجد طرقاً لجعل هذه الأنظمة أقل عرضة للخطر.

إن إيجاد توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتخفيف المخاطر أمر صعب ولكنه ضروري. لا تستطيع الولايات المتحدة أن ترفض التقنيات الرقمية بالجملة ولا يمكنها أن تضمن الأمن المطلق. وقد تم اقتراح استثمارات في التكرار والحد من مشاركة شركات التكنولوجيا الأجنبية في سلسلة التوريد الدفاعية، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.

تتطلب حماية القدرات الرقمية للولايات المتحدة في الحرب استراتيجيات شاملة تعالج نقاط الضعف وتضمن المرونة. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، فمن الأهمية بمكان أن يقوم صناع السياسات بتوجيه تطوير التدابير الفعالة لحماية العمليات العسكرية للبلاد.

مصادر:

- عنوان المقال المصدر: "كعب أخيل للحرب الرقمية"

– المصدر: الخارجية

- المؤلف: مايكل هورويتز وبول شاري