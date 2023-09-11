مستقبل التعليم: دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع HybriU

أحدثت جائحة كوفيد-19 ثورة في نظام التعليم، حيث أصبح التعلم الرقمي والهجين هو القاعدة الجديدة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لدعم التعلم عن بعد قد شكل تحديات. وهنا يأتي دور منصات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل HybriU التابعة لشركة Ambow Education Holdings Ltd.

HybriU هو حل شامل للتعليم الرقمي المتقدم يهدف إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. مدعومًا بتقنية OOOK الرائدة، تم تصميم HybriU لتوفير تجربة تعليمية سلسة وغامرة سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. فهو يكسر القيود التقليدية في اللغات والمناطق والأوساط الأكاديمية والصناعة.

لقد تم تحميل المعلمين مسؤوليات إضافية بسبب الحاجة إلى التعليم المختلط وتكامل التكنولوجيا. يعمل حل الفصول الدراسية الرقمية HybriU AI على تخفيف هذه المشكلات من خلال تمكين المعلمين من التدريس بطريقة طبيعية وسهلة، على غرار الفصول الدراسية التقليدية. ويستخدم كاميرا وميكروفونات وميزات أخرى لتتبع الطالب والمعلم لدعم التعلم السلس.

تسمح تقنية OOOK الخاصة بـ HybriU بإنشاء محتوى مخصص يلبي احتياجات مجموعات متنوعة من الطلاب. فهو يوفر ترجمات مباشرة وتعليقات صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يكسر حواجز اللغة في بيئات التعلم الافتراضية أو المختلطة. لم يعد الطلاب بحاجة إلى تدوين الملاحظات لأن الذكاء الاصطناعي يعتني بذلك، ويمكنهم المشاركة بشكل أكبر من خلال وضع العلامات والتعليق على النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تتضمن التقنية أيضًا ميزات مثل جدران LED ثلاثية الأبعاد لعرض النماذج المعقدة بدقة وشاشات تفاعلية للتفاعل عن بعد مع المعلمين. مع توقع نمو قطاع التعليم عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، تتمتع شركة Ambow Education بوضع جيد يجعلها قوة دافعة في هذه الصناعة.

إن دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل HybriU في قطاع التعليم لديه القدرة على إحداث ثورة في تجارب التعلم وتمكين الطلاب بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور.

مصادر:

– أمبو التعليم القابضة المحدودة.

- فيديو يوتيوب: "HybriU AI Classroom"