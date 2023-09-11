احصل على محطة العمل المحمولة المثالية مع شاشة KYY المحمولة

ملخص: قم بترقية إعداد مكتبك البعيد باستخدام شاشة KYY المحمولة، المتوفرة الآن للبيع بخصم 48% على Amazon. تتوافق هذه الشاشة خفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية ووحدات تحكم الألعاب والمزيد، مما يجعلها مثالية للعمل واللعب أثناء التنقل. بفضل تصميمها القابل للطي والغطاء الواقي المقاوم للخدش، تعد شاشة KYY المحمولة محطة العمل المحمولة المثالية.

أدى ظهور نماذج العمل عن بعد والهجينة إلى جعل الشاشات المحمولة ملحقًا ضروريًا للمحترفين أثناء التنقل. على الرغم من أنه قد يكون لديك بالفعل العناصر اللازمة للعمل من المنزل، فإن الشاشة المحمولة تسمح لك بتبديل مكتبك البعيد أينما ذهبت. سواء كنت تعمل من مقهى أو غرفة فندق على شاطئ البحر، فإن شاشة KYY المحمولة موجودة لمساعدتك.

تقدم أمازون حاليًا خصمًا بنسبة 48% على شاشة KYY المحمولة، مما يخفض السعر إلى 114.99 دولارًا فقط (219.99 دولارًا في الأصل). مع تصنيف 4.5 نجوم وتصنيفها على أنها اختيار أمازون لشاشات الكمبيوتر من KYY، تعد هذه الشاشة خيارًا موثوقًا وبأسعار معقولة.

ما يميز شاشة KYY المحمولة عن بعضها هو تعدد استخداماتها وقابليتها للنقل. يمكن وضعها بسهولة في حقيبة اليد أو حقيبة السفر الخاصة بك، بفضل تصميمها خفيف الوزن الذي يزن حوالي 1.7 كجم. وتتميز الشاشة بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وتأتي مع غطاء حماية مصنوع من جلد PU المقاوم للخدش. يمكنك ضبط زاوية الشاشة حسب تفضيلاتك، مما يجعلها مريحة للاستخدام أينما كنت.

تتوافق شاشة KYY المحمولة مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب مثل PS4 وXbox وNintendo Switch. فهو يوفر منفذي USB من النوع C ومنفذ Mini-HDMI للاتصال السريع والسهل بأجهزتك. بفضل صورها عالية الجودة، يشيد المراجعون بالشاشة بسبب "إشباعها الفوري" وتجربتها البصرية الرائعة.

لا تفوت هذه الصفقة المذهلة. قم بترقية إعداد مكتبك البعيد باستخدام شاشة KYY المحمولة واستمتع بمرونة العمل من أي مكان. تأكد من الاطلاع على المزيد من توصيات المنتجات، بما في ذلك أفضل عروض أجهزة الكمبيوتر المحمول، وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية Bluetooth، وموسعات WiFi.

التعاريف:

1. شاشة محمولة: جهاز عرض ثانوي يمكن حمله بسهولة وتوصيله بجهاز كمبيوتر محمول أو أجهزة أخرى للحصول على إمكانيات مشاهدة ممتدة.

2. النماذج عن بعد أو الهجينة: نماذج العمل التي يتمتع فيها الموظفون بالمرونة للعمل من المنزل أو تقسيم وقتهم بين العمل عن بعد وفي المكتب.

3. اختيار أمازون: علامة تمنحها أمازون للمنتجات ذات التقييم العالي والمراجعات الإيجابية، مما يشير إلى أنها تحظى بشعبية وتقدير كبير من قبل العملاء.

مصادر:

- https://www.billboard.com/articles/news/lifestyle/9648644/portable-monitor-for-laptops-amazon-sale/ (مقال المصدر)