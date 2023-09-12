سجل أفضل عروض الثلاجات على Amazon Sale 2023

هل تبحث عن أفضل ماركات الثلاجات في الهند؟ لا تنظر إلى أبعد من Amazon Sale 2023، حيث يمكنك العثور على خصومات مذهلة على مجموعة واسعة من الثلاجات. سواء كنت بحاجة إلى ثلاجة واسعة ببابين أو نموذج بسيط بباب واحد، فإن Amazon Deals لديها ما يناسب الجميع.

توفر العلامات التجارية الموثوقة مثل LG وSamsung وHaier وGodrej وWirlpool ثلاجات ذات ميزات مبتكرة وتبريد موحد. ومع عروض وخصومات أمازون الحصرية، يمكنك ترقية ثلاجتك الحالية أو العثور على ثلاجة جديدة لمنزلك دون إنفاق الكثير من المال.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل الاختيارات من Amazon Sale 2023 على أفضل علامة تجارية للثلاجات في الهند:

1. ثلاجة LG 240 لتر 3 أبواب مزدوجة خالية من الصقيع GL-S292RDSX: هذه الثلاجة الموفرة للطاقة مع وظيفة تذويب تلقائي وضاغط عاكس ذكي مثالية للعائلات الصغيرة. حافظ على مشترياتك طازجة لفترة أطول مع هذه الثلاجة ذات التصنيف الأعلى عبر الإنترنت. السعر: 26,990 روبية.

2. ثلاجة هاير بباب واحد سعة 165 لترًا HED-171RS-P: بفضل تصميمها الأنيق ومقبضها الخارجي، تعد ثلاجة هاير هذه ضرورية للمنازل الحديثة. إنه يوفر توفيرًا مذهلاً وميزات تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. السعر: 10,990 روبية.

3. ثلاجة Godrej 564 L جنبًا إلى جنب EONVELVET 579 RFD PL ST: استمتع بمستقبل التبريد مع هذه الأعجوبة الموفرة للطاقة. مجهزة بنظام تدفق هواء ذكي وأوضاع متعددة، تعد هذه الثلاجة جنبًا إلى جنب استثمارًا رائعًا. السعر: 54,790 روبية.

4. ثلاجة ويرلبول متعددة الأبواب سعة 240 لترًا FP 263D: جدد مطبخك بأناقة ووفر مع ثلاجة ويرلبول عبر الإنترنت. فهو يوفر عمليات خالية من المثبتات، وسعة 240 لترًا، وأرفف زجاجية متينة. السعر: 25,790 روبية.

5. ثلاجة سامسونج بباب مزدوج 301 لتر RT34C4523B1/HL: قم بترقية مطبخك بتكنولوجيا متطورة وموفرة للطاقة مع ثلاجة سامسونج هذه. بفضل لوحة التحكم الرقمية والضاغط العاكس الرقمي، فهو مثالي للعائلات الصغيرة والمتوسطة. السعر: 35,490 روبية.

لا تفوت العروض والخصومات المذهلة المتاحة على Amazon Sale 2023. احصل على أفضل ثلاجة في الهند وحافظ على طعامك طازجًا بينما تجعل محفظتك سعيدة.

مصادر:

– [أمازون](https://www.amazon.in)

– [جاجران](https://www.jagran.com)