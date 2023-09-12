أمازون تخفض سعر Apple Watch Series 8 قبل حدث إطلاق Apple الجديد

قامت أمازون مؤخرًا بتخفيض سعر Apple Watch Series 8 بمقدار 89 دولارًا، لتقدم للعملاء خصمًا بنسبة 22٪. ويأتي هذا الخصم في وقت تنتشر فيه الشائعات المحيطة بإصدار ساعات ذكية جديدة من Apple. يمكن الآن شراء Apple Watch Series 8 مقابل 310 دولارات، أي أقل من سعرها الأصلي البالغ 399 دولارًا.

أفاد موقع MacWorld أن هذا البيع على أمازون يتزامن مع حدث إطلاق منتج Apple القادم "Wonderlust" لعام 2023. ومن المتوقع أن يتم تقديم نماذج جديدة من الساعات الذكية، بما في ذلك Apple Watch Series 9، خلال هذا الحدث، إلى جانب iPhone 15 ونماذج AirPods الجديدة المحتملة.

وفي حين أن شركة آبل لم تؤكد رسميًا ما سيتم الكشف عنه في حدث “Wonderlust”، فإن هذا السعر المخفض على Apple Watch Series 8 يشير إلى أن الطرازات الجديدة قد تكون بالفعل في الأفق.

توفر Apple Watch Series 8 مجموعة من الميزات، بما في ذلك استشعار درجة الحرارة ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة النوم وتتبع اللياقة البدنية. كما أنه مصمم ليكون مقاومًا للتشققات والماء والغبار. علاوة على ذلك، فإن الساعة متوافقة مع جميع أجهزة أبل.

يمكن للعملاء الاختيار بين خيارات اللون منتصف الليل والأحمر بسعر مخفض على أمازون.

بالإضافة إلى صفقة Apple Watch Series 8، تقدم أمازون أيضًا خصومات على منتجات Apple الأخرى. يتضمن ذلك جهاز Apple AirPods Pro (الجيل الثاني) بسعر 2 دولارًا، وجهاز Apple iPad (الجيل التاسع) المتوفر بسعر 219 دولارًا، والكمبيوتر المحمول Apple 9 MacBook Air بسعر 399 دولارًا، وApple Pencil (الجيل الثاني) بسعر 2020 دولارًا.

لمزيد من منتجات أبل المخفضة، يمكن للعملاء زيارة موقع أمازون.

المصدر: ماك وورلد

التعاريف:

- Apple Watch Series 8: الجيل الثامن من ساعة أبل الذكية، المعروفة بميزات المراقبة الصحية المتقدمة وتوافقها مع أجهزة أبل.

- حدث "Wonderlust": حدث قادم لإطلاق منتج Apple حيث من المتوقع تقديم ساعات Apple الذكية الجديدة وأجهزة iPhone وربما نماذج AirPods.

– أمازون: منصة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تقدم منتجات متنوعة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل Apple Watch Series 8.

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