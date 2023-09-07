قد تحتوي سلسلة iPhone 15 على ميزة تغيير قواعد اللعبة: شحن USB-C

من المتوقع أن تحقق سلسلة iPhone 15 القادمة نجاحًا هائلاً، وكل ذلك بفضل ميزة واحدة مهمة – كابل الشحن USB-C. لسنوات، استخدمت شركة Apple منفذ الشحن Lightning، ولكن مع الضغط المتزايد من الاتحاد الأوروبي لتوحيد الملحقات الإلكترونية بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تتبنى شركة Apple منفذ USB-C.

وفقًا لاستطلاع أجرته SellCell، وهي منصة لتبديل الهواتف الذكية، ذكر 63 بالمائة من مستخدمي iPhone أن تحول Apple إلى موصل شحن USB-C سيؤثر على قرارهم بالترقية إلى iPhone 15. ومن بين هذه النسبة، كشف 37 بالمائة أنهم سيقومون بالترقية للاستفادة من كابل شحن واحد لأجهزة MacBooks وiPad وiPhone. حصل الاستطلاع على ردود من أكثر من 1,000 مستخدم iPhone و1,000 مستخدم Android، بهدف فهم تأثير منافذ الشحن USB-C على قرار الأشخاص بالترقية إلى iPhone 15.

ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاع كشف أيضًا أن 44 بالمائة من مستخدمي Android اعترفوا بأنه سيتم إغراءهم بشراء iPhone 15 إذا قدمت Apple منفذ الشحن الجديد. وأشار 35% منهم إلى القدرة على شحن الهاتف الذكي بكابلات شحن غير تابعة لشركة Apple كسبب مقنع للتبديل.

وبصرف النظر عن كابل الشحن USB-C، فقد تم ذكر أسباب أخرى للرغبة في الترقية، بما في ذلك سرعات نقل البيانات الأسرع، وسرعة الشحن الأسرع، وسهولة مشاركة أجهزة الشحن مع أفراد الأسرة الآخرين.

على الرغم من الإثارة المحيطة بمنفذ USB-C، فقد ظهرت بعض الشائعات بشأن شريحة محتملة داخل منفذ شحن iPhone 15 والتي قد تخنق سرعات النقل. يمكن أن تستخدم هذه الشريحة تقنية تشفير النقل لتقييد سرعات الشحن ونقل البيانات عند استخدام موصلات أو كابلات غير مملوكة أو تابعة لجهة خارجية. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تزال هذه الشائعات غير مؤكدة، ولن يتم الكشف عن الحقيقة إلا في حدث Apple في 12 سبتمبر.

في الختام، فإن الترقب لسلسلة iPhone 15 وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب احتمال تضمين كابل شحن USB-C. لقد استحوذت هذه الميزة التي غيرت قواعد اللعبة على انتباه محبي Apple وأقنعت مستخدمي Android بالتفكير في التبديل إلى iPhone 15. مع الوعد بحل شحن موحد لأجهزة متعددة، وسرعات شحن ونقل بيانات أسرع، والتوافق مع الأجهزة غير التابعة لشركة Apple. الكابلات، فلا عجب أن منفذ USB-C قد أحدث ضجة كبيرة في مجتمع الهواتف الذكية.

مصادر:

– تم إجراء استطلاع SellCell على مستخدمي iPhone وAndroid.