أماندا هولدن، الشخصية التلفزيونية البريطانية البالغة من العمر 52 عاماً، لفتت الأنظار مؤخراً بفستان قصير من الجلد الأسود، مما يثبت أن العمر مجرد رقم عندما يتعلق الأمر بالموضة. وعلى الرغم من مظهرها المذهل، فقد كشفت أنها لا تزال تنغمس في جرعة واحدة من Aperol Spritz يوميًا، حتى عند محاولتها التخلص من السموم.

أظهر اختيار هولدن للزي ثقتها بنفسها وأسلوبها العصري. أبرز الفستان الجلدي الأسود شكلها، مما سمح لها بإظهار الأناقة والجاذبية في نفس الوقت. أدى اختيارها للملابس إلى ارتفاع درجات الحرارة وحظيت بالثناء من المعجبين ونقاد الموضة على حدٍ سواء.

بالإضافة إلى حس الموضة الذي تتمتع به، فقد تحدثت هولدن أيضًا عن عادات الشرب الخاصة بها. على الرغم من وعيها بصحتها والحفاظ على نمط حياة متوازن، فقد اعترفت بأنها تستمتع بواحدة من Aperol Spritz يوميًا. وجاء هذا الكشف بمثابة مفاجأة للكثيرين، لأنه يتناقض مع محاولتها التخلص من السموم.

في حين أن الانغماس في تناول المشروبات الكحولية يوميًا قد يبدو له نتائج عكسية على التخلص من السموم، فمن الضروري ملاحظة أن الاعتدال هو المفتاح. يمكن الاستمتاع بكوكتيل Aperol Spritz، وهو كوكتيل شعبي مصنوع من Aperol وProsecco ومياه الصودا، باعتدال دون عرقلة الأهداف الصحية.

تعد ثقة هولدن وأسلوبها الشخصي وصدقها في خيارات أسلوب حياتها مصدر إلهام للكثيرين. ومن خلال الحفاظ على التوازن بين التساهل والاعتدال، فإنها تشجع الآخرين على إعطاء الأولوية لرفاهيتهم مع الاستمرار في الاستمتاع بالأشياء التي يحبونها.

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– مقالة المصدر بقلم سارة باكر وجيرانت لويلين لـ Mailonline (بدون عناوين URL)