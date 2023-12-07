تبدأ المهمة النفسية بجمع البيانات العلمية

وصلت مهمة Psyche التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في أكتوبر، إلى مرحلة مهمة حيث أن أدواتها العلمية قيد التشغيل الآن وتلتقط البيانات المبكرة. المركبة الفضائية، التي تحمل أيضًا اسم Psyche، في طريقها لتحقيق هدفها، وهو كويكب يُعتقد أنه مصنوع بالكامل من المعدن. تعمل الفرق الأرضية بجد لإعداد المركبة الفضائية للمراقبة عند وصولها.

ويُعرف الإنجاز الأول للمهمة باسم "الضوء الأول"، وهو يمثل تشغيل كاميرات المركبة الفضائية لالتقاط صور لمحيطها. وعلى الرغم من أن هذه الصور الأولية قد لا تبدو استثنائية مقارنة بتلك التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلا أنها تشير إلى بداية مهمة مثيرة.

بالإضافة إلى التقاط الصور، قامت Psyche أيضًا بتنشيط وبدء عمليات المعايرة على أداتين مهمتين: مقياس المغناطيسية ومقياس طيف أشعة جاما (GRS). سوف يقوم GRS بتحليل تكوين سطح الكويكب، مما يوفر نظرة ثاقبة لتركيبه. وفي الوقت نفسه، سيقوم مقياس المغناطيسية بدراسة أي مجالات مغناطيسية محتملة يولدها الكويكب. ستساعد هذه الأدوات معًا في تحديد ما إذا كان Psyche كوكبًا صغيرًا فاشلاً.

علاوة على ذلك، سجلت Psyche رقما قياسيا بمحركاتها الكهربائية. في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، تم إطلاق اثنتين من محركات الدفع الأربعة ذات تأثير هول، مما يجعلها الأولى التي يتم استخدامها في الفضاء السحيق. على عكس أجهزة الدفع الكيميائية التقليدية، تستخدم هذه المحركات الجسيمات المشحونة وتنتج كميات صغيرة ولكن ثابتة من الدفع، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة بمرور الوقت.

يرافق Psyche في مهمتها عرض تكنولوجيا الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC). تقوم DSOC باختبار الاتصال بالأرض باستخدام أشعة الليزر بدلاً من موجات الراديو. يسمح هذا النهج المبتكر بنقل مجموعات أكبر من البيانات، على الرغم من أنه لا يزال هناك تأخير قدره 20 دقيقة تقريبًا حتى تصل أشعة الليزر إلى الأرض من المدار المحدد لـ Psyche.

بشكل عام، تمثل مهمة Psyche خطوة مهمة في استكشاف الكويكبات وتعرض التطورات في تكنولوجيا الفضاء. إنه يمهد الطريق لمهمات مستقبلية يمكن أن تكشف المزيد عن أسرار نظامنا الشمسي.