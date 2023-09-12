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ألعاب Picross e تجد حياة جديدة على Nintendo Switch

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
ألعاب Picross e تجد حياة جديدة على Nintendo Switch

جميع الألعاب التسع في سلسلة Picross e، والتي تم إصدارها في الأصل على 3DS، تشق طريقها أخيرًا إلى Nintendo Switch. لم تكن الألعاب متاحة للشراء منذ شهر مارس عندما تم إغلاق متجر 3DS eShop. ومع ذلك، أعلن المطور Jupiter الآن أن اللعبة الأولى في السلسلة، Picross S+، ستصدر على Switch العام المقبل.

ستكون Picross S+ متاحة مقابل 3.99 جنيهًا إسترلينيًا (أو 5 يورو/5 دولارات للقراء في المناطق الأخرى)، بينما سيتم تقديم ألعاب Picross e المتبقية كحزم محتوى إضافية بنفس السعر.

تم إصدار سلسلة Picross e في البداية بين عامي 2011 و2018. ومع ذلك، تم إصدار اللعبة الأخيرة في السلسلة، Picross e9، في اليابان فقط، مما ترك المشجعين خارج اليابان حريصين على الوصول أخيرًا إلى اللعبة.

قد تبدو هذه الخطوة لجلب ألعاب Picross e إلى Nintendo Switch معقدة بعض الشيء، ولكنها تضمن عدم تلاشي هذه الألعاب المحبوبة في الغموض. قدرت مؤسسة تاريخ ألعاب الفيديو أن نسبة مذهلة تبلغ 87 بالمائة من الألعاب التي تم إصدارها قبل عام 2010 لم تعد متاحة الآن. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فمن الواضح أن الحفاظ على هذه الألعاب وإتاحتها لجمهور جديد أمر بالغ الأهمية لاستمرارها في تاريخ الألعاب.

يمثل Picross S+ إحياءً مثيرًا لسلسلة Picross e ويوفر للمعجبين الفرصة للاستمتاع بهذه المغامرات المليئة بالألغاز مرة أخرى. ومع الوعد بحزم محتوى إضافية قادمة، يبدو المستقبل مشرقًا لمحبي هذه السلسلة الشهيرة.

مصادر:
- نينتندو لايف

By مامفو بريشيا

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