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Picross S+: إضافة جديدة إلى سلسلة Monogram لاختبار العقل

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
Picross S+: إضافة جديدة إلى سلسلة Monogram لاختبار العقل

أعلنت شركة Jupiter عن الإصدار القادم من Picross S+، وهو أحدث إصدار في سلسلة المونوغرام الشهيرة لاختبار العقل لجهاز Nintendo Switch. إحدى الميزات المثيرة لهذه اللعبة هي أنها ستشمل جميع ألعاب Picross e التسعة لـ 3DS والتي كانت متاحة سابقًا فقط كعناوين قابلة للتنزيل فقط على متجر eShop المغلق.

سيكون المحتوى الأساسي لـ Picross S+ متاحًا مقابل 3.99 جنيهًا إسترلينيًا / 4,99 يورو / 4.99 دولارًا أمريكيًا، في حين سيتم تقديم كل إدخال فردي لسلسلة 3DS كحزم محتوى إضافية مدفوعة الأجر، وكلها بسعر نفس التكلفة. على الرغم من أن هذا قد يبدو وسيلة مكلفة نسبيًا لجلب الألعاب إلى Switch، إلا أنه الخيار الوحيد حاليًا بسبب إغلاق متجر 3DS eShop.

ستتضمن كل حزمة محتوى 150 لغز Picross وMega Picross من عناوينها الخاصة، مما يوفر للاعبين مجموعة كبيرة من الألغاز للاستمتاع بها. أحد العناصر المثيرة للاهتمام بشكل خاص هو Picross e9، وهو عنوان كان حصريًا في السابق لليابان.

من المقرر إصدار Picross S+ في عام 2024؛ ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار محدد في هذا الوقت. أخيرًا، ستتاح لعشاق سلسلة Picross في الغرب فرصة امتلاك المجموعة الكاملة من الألعاب مع إصدار Picross S+.

هل ستضيف Picross S+ إلى مجموعة الألعاب الخاصة بك العام المقبل؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

التعاريف:
- Picross: لعبة ألغاز يستخدم فيها اللاعبون المنطق لتحديد الخلايا الموجودة في الشبكة التي يجب ملؤها للكشف عن صورة مخفية.
- نينتندو سويتش: وحدة تحكم لألعاب الفيديو تم تطويرها بواسطة نينتندو.
- التنزيل فقط: يشير إلى الألعاب أو المحتوى الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال التنزيل عبر الإنترنت، وليس النسخ المادية.
- eShop: السوق الرقمي لشراء وتنزيل الألعاب والتطبيقات والمحتويات الأخرى على وحدات تحكم Nintendo.

مصادر:
- لم يتم ذكر مصادر محددة

By غابرييل بوتا

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