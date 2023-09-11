Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: دليل للأسلحة الجديدة

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty عبارة عن توسعة تقدم أسلحة جديدة ليستخدمها اللاعبون. لا يقدم التوسع قصة جديدة فحسب، بل يتضمن أيضًا مهارات وبيئات ومركبات ومهام جديدة. من أكثر الإضافات إثارة في اللعبة هي ترسانة الأسلحة الجديدة.

يعد تجهيز V بأسلحة نارية قوية وأسلحة مشاجرة أحد أكثر الجوانب الممتعة في Cyberpunk. فهو يسمح للاعبين، وخاصة أولئك الذين لديهم أفضل تصميمات Cyberpunk 2077، بالتغلب على الأعداء الهائلين بسهولة.

تقدم Phantom Liberty العديد من الأسلحة الجديدة للعبة. وهنا بعض منهم:

رقم الطلب

النظام عبارة عن بندقية مزدوجة الماسورة مع تعديلات خطيرة مثل الأسلاك الشائكة والطلاء الأحمر. وقد تم تصنيفها على أنها "غير قانونية" من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية، مما يشير إلى قوتها المدمرة.

مثابرة:

Grit هو مسدس صغير الحجم مزود بمجلة موسعة. ذخيرتها المضافة مفيدة في القضاء على العديد من المعارضين. مثل Order، يعتبر Grit أيضًا "غير قانوني" ومن المتوقع أن يكون سلاحًا قويًا.

حارس:

The Warden عبارة عن بندقية رشاشة ذات تصميم باللونين الأسود والأصفر. تم تعزيز قوتها النارية باستخدام حزمة بطارية، مما يسمح على الأرجح للاعبين بشحن طلقاتهم للحصول على قوة اختراق أعلى.

اوسبري:

Osprey عبارة عن بندقية قنص ذات ماسورة طويلة ومخزن سمين ومنظار أنيق. إنها مناسبة للقتال بعيد المدى، مما يوفر للاعبين الدقة والقوة.

هرقل:

هرقل هو سلاح خاص به علامات حروق ورموز خطر، مما يشير إلى طبيعته الخطيرة والمتقلبة. من المتوقع أن تتمتع بقدرات يمكنها إلحاق النيران أو الأضرار السامة بالأعداء.

راسيتسو:

Rasetsu هي بندقية قنص أخرى، أطول وأكثر ضخامة من بندقية Osprey. من المحتمل أن يكون هذا السلاح قادرًا على اختراق الأعداء المدرعين بشدة. يتم إنتاجه بواسطة شركة Tsunami Defense Systems، المعروفة بتقنياتها عالية المستوى.

كاتانا الحرارية:

كاتانا الحرارية هي سلاح مشاجرة بشفرة حمراء متوهجة. يمكن أن يذوب من خلال دروع الأعداء، مما يجعله خيارًا رائعًا للقتال من مسافة قريبة.

هذه ليست سوى بعض الأسلحة المقدمة في Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. ترقبوا المزيد من التحديثات عند الإعلان عن أسلحة جديدة. في هذه الأثناء، يمكنك زيارة صفحة Cyberpunk الخاصة بنا للحصول على أحدث الأخبار والأدلة.

مصادر:

- سي دي بروجكت ريد

ملاحظة: تم حذف تعريفات المصطلحات والمصادر.