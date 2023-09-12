المتخصصة تكشف عن دراجة Roubaix SL8 Endurance Road الجديدة كليًا

قدمت شركة Specialized مؤخرًا أحدث إصدار من دراجتها الرائدة ذات القدرة على التحمل، Roubaix SL8. يأتي هذا الطراز الجديد مزودًا بالعديد من التحديثات الملحوظة التي تعزز تنوعه وأدائه. تشمل التغييرات الأكثر أهمية زيادة خلوص الإطارات للإطارات مقاس 40 مم، وحوامل واقيات الطين، ونظام Future Shock المحدث.

يحافظ جهاز Roubaix SL8 على مظهره الأنيق، ولكن قائمة التحديثات تتجاوز الجماليات. تسمح إضافة حوامل إضافية على الأنبوب العلوي والأنبوب السفلي بتركيب زجاجة وحقيبة أنبوبية علوية، مما يزيد من خيارات تخزين الدراجة. ومع ذلك، يظل أهم ما يميز Roubaix SL8 هو تقنية Future Shock الشهيرة، والتي توفر سلاسة استثنائية وتحكمًا على مختلف التضاريس.

يوفر الإصدار الأحدث، المعروف باسم Future Shock 3.0، مسافة 20 ملم لامتصاص الصدمات وضمان قيادة أكثر سلاسة. ويدعي المتخصصون أن هذا النظام يقلل التأثيرات بنسبة 53 بالمائة مقارنة بمنافسيه. لقد قاموا بإجراء تحسينات لتعزيز المتانة وإمكانية الخدمة وقابلية الضبط لصدمة المستقبل. بفضل الحذاء المطاطي السميك والأختام المحدثة، يتمتع النظام بحماية أفضل ضد الماء والملوثات. يتيح التصميم الجديد للصدمة سهولة الوصول إلى الزنبرك المعزز، مما يسهل التغييرات لاستيعاب تفضيلات الركوب المختلفة. من حيث قابلية الضبط، يمكن للركاب الآن ضبط استجابة النظام للمطبات باستخدام غسالات التحميل المسبق.

يقدم Specialized ثلاثة تكوينات لـ Future Shock 3.0. تأتي طرازات S-Works وPro الأفضل في فئتها مزودة بنظام Future Shock 3.3 المخمد هيدروليكيًا، والذي يمكن ضبطه أثناء التنقل. تتميز طرازات Expert وComp بـ Future Shock 3.2، وهو أيضًا مبلل هيدروليكيًا ولكنه يفتقر إلى إمكانية التعديل أثناء التنقل. يتوفر نظام Future Shock 3.1 غير المخمد، القابل للتعديل بالزنبركات والغسالات، في طرازات Sport 105 وSport Apex وBase.

بالإضافة إلى تحديثات Future Shock، يشتمل جهاز Roubaix SL8 على تقنية AfterShock. يسمح عمود المقعد Pavé على شكل D للدراجة مع تصميم Dropped Clamp بمزيد من المرونة والامتثال، مما يوفر راحة 18 مم بزاوية 45 درجة على السرج. ويشهد الإطار أيضًا تحسينات، مع خلوص أوسع للإطارات يصل إلى 40 ملم، مما يجعل الدراجة أكثر قدرة في الظروف القاسية. تؤدي إضافة حوامل واقيات الطين ونقاط التثبيت الإضافية على الأنبوب العلوي والأنبوب السفلي إلى زيادة تعدد استخدامات الدراجة لركوب الدراجات وركوب الدراجات لفترة أطول.

علاوة على ذلك، يعزز تصميم الإطار الجديد الديناميكيات الهوائية، مما يجعل الدراجة أسرع بمقدار 17.7 ثانية على مسافة 100 كيلومتر. يؤدي استخدام تقنيات رمي ​​الكرة المتقدمة إلى تقليل وزن الإطار بمقدار 50 جرامًا مقارنة بالإصدارات السابقة. يزن طراز S-Works Roubaix الكامل 7.3 كجم، في حين يتراوح وزن طرازات Pro وExpert وComp وSport وBase من 8.1 كجم إلى 9.46 كجم.

يحتفظ Roubaix SL8 بهندسته، التي أثبتت نجاحها في توفير وضع ركوب مريح وفعال لركوب التحمل. بفضل تحديثاتها المثيرة للإعجاب، تهدف Roubaix SL8 إلى تقديم مزيج لا مثيل له من النعومة والسرعة والتحكم لتلبية التوقعات العالية للراكبين الذين يبحثون عن دراجة طريق عالية التحمل.

مصادر:

Roubaix SL8 المتخصصة: ما الجديد؟، أخبار ركوب الدراجات، [المصدر]

المتخصصة Roubaix SL8 – الإطار الجديد، BikeRadar، [المصدر]