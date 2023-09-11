سوناطراك تطلق منصة رقمية لمكافحة الفساد لمعالجة الرشوة

أعلنت شركة سوناطراك، شركة الطاقة الجزائرية الحكومية، عن إطلاق منصة التقارير الرقمية الخاصة بها، "الامتثال لمكافحة الفساد في سوناطراك: SPEAKUP"، في محاولة لمكافحة الفساد والرشوة. وقد تم تطوير المنصة بمعايير وأدوات آمنة لضمان سرية وسلامة الأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن أنشطة غير قانونية.

من خلال هذه المنصة، تهدف سوناطراك إلى تشجيع الموظفين والشركاء والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة على الإبلاغ عن الأعمال الخطيرة غير القانونية أو غير المشروعة التي تنتهك سياسة مكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة. ومن خلال تسهيل التقارير الصادقة، تهدف سوناطراك إلى تعزيز مكافحتها للفساد وإرساء ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الشركة.

باعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، واجهت سوناطراك العديد من فضائح الفساد خلال العقدين الماضيين تورط فيها مسؤولون في الشركة وكيانات أجنبية. والجدير بالذكر أن الشركة متورطة في قضية فساد مع شركتين إيطاليتين هما إيني وسايبم، تتعلق بمشاريع الطاقة والهندسة.

ويحقق القضاء الجزائري حاليا في استحواذ شركة سوناطراك على مصفاة أوغوستا لتكرير النفط في صقلية عام 2018. وأدى هذا التحقيق إلى ترحيل الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبد المؤمن ولد قدور من الإمارات عام 2021.

تعتبر مبادرة سوناطراك لإطلاق منصة رقمية لمكافحة الفساد خطوة هامة إلى الأمام في التصدي للفساد والرشوة داخل الشركة. ومن خلال توفير منصة آمنة للتقارير، تهدف سوناطراك إلى خلق بيئة عمل أكثر مساءلة وأخلاقية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرك فيه العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم أهمية تدابير مكافحة الفساد وتنفيذ برامج امتثال قوية. يعد تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التحدث ضد الفساد أمرًا أساسيًا في منع الممارسات الفاسدة ومعالجتها.

المصدر: لم يتم استخدام مصدر محدد.