تحديث مصحح لـ Apache SuperSet يعالج الثغرات الأمنية

تم إصدار تصحيحات لمعالجة اثنتين من الثغرات الأمنية في Apache SuperSet، الإصدار 2.1.1. من المحتمل أن تسمح هذه الثغرات الأمنية، المعروفة باسم CVE-2023-39265 وCVE-2023-37941، للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد على الأنظمة المتأثرة. تستهدف نقاط الضعف على وجه التحديد قاعدة بيانات البيانات التعريفية الخاصة بـ SuperSet.

بالإضافة إلى هذه الثغرات الأمنية، يعالج التحديث أيضًا مشكلة منفصلة تتعلق بأذونات REST API غير الصحيحة، والمعروفة باسم CVE-2023-36388. تسمح هذه الثغرة الأمنية للمستخدمين ذوي الامتيازات المنخفضة بتنفيذ هجمات تزوير الطلب من جانب الخادم (SSRF).

وفقًا لمقالة فنية كتبها Naveen Sunkavally من Horizon3.ai، يسمح تصميم SuperSet للمستخدمين المتميزين بالاتصال بقواعد بيانات مختلفة وتنفيذ استعلامات SQL باستخدام واجهة SQLLab. إذا تم خداع SuperSet للاتصال بقاعدة بيانات التعريف الخاصة به، فيمكن للمهاجم قراءة تكوينات التطبيق أو كتابتها، مما يؤدي إلى جمع بيانات الاعتماد وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

يتيح CVE-2023-39265 للمهاجم تجاوز عمليات التحقق من URI عند الاتصال بقاعدة بيانات SQLite المستخدمة في مخزن التعريف. وهذا يسمح بتنفيذ أوامر معالجة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الثغرة الأمنية باستيراد ملف أرشيف ZIP تم إنشاؤه بشكل ضار من خلال عدم التحقق من الصحة عند استيراد معلومات اتصال قاعدة بيانات SQLite من ملف.

يؤثر CVE-2023-37941 على إصدارات SuperSet من 1.5 إلى 2.1.0 ويتضمن استخدام حزمة Python's Pickle لتخزين بيانات تكوين معينة. يمكن للمهاجم الذي يتمتع بإمكانية الوصول للكتابة إلى قاعدة بيانات التعريف إدراج حمولة اختيار عشوائية وتشغيل عملية إلغاء تسلسلها، مما يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

يعالج الإصدار الأخير من SuperSet أيضًا نقاط ضعف أخرى، مثل ثغرة قراءة الملفات التعسفية في MySQL والتي يمكن استغلالها للحصول على بيانات الاعتماد لقاعدة بيانات التعريف، وإساءة استخدام أمر supersetload_examples لتعديل البيانات المخزنة في قاعدة بيانات التعريف، واستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية للوصول إلى قاعدة بيانات التعريف، وتسريب بيانات اعتماد قاعدة البيانات في نص عادي عند الاستعلام عن واجهة برمجة التطبيقات /api/v1/database API كمستخدم مميز (CVE-2023-30776، تم إصلاحه في 2.1.0).

علاوة على ذلك، تم اكتشاف أن ثغرة شديدة الخطورة (CVE-2023-27524) في SuperSet يمكن أن تمكن المهاجمين غير المصرح لهم من الوصول الإداري إلى الخوادم وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. نتج هذا الخلل عن استخدام مفتاح SECRET_KEY الافتراضي الذي يمكن استغلاله من قبل المهاجمين. منذ الكشف عنها للعامة في أبريل 2023، يستمر عدد كبير من خوادم SuperSet في استخدام قيم SECRET_KEY الافتراضية أو التي يمكن تخمينها بسهولة.

في الختام، يعالج التحديث الأخير لـ Apache SuperSet العديد من الثغرات الأمنية، بما في ذلك احتمال تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد والوصول غير المصرح به إلى الخوادم. ومن المهم بالنسبة للمستخدمين تطبيق التصحيحات على الفور لضمان أمان أنظمتهم.

مصادر:

– https://horizon3.ai/blog/superset-remote-code-execution-through-metadata-database/

– https://horizon3.ai/blog/superset-remote-code-execution-through-invalidated-pickle-payloads/