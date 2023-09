تم الكشف عن لقطات لعب جديدة للعبة Alan Wake 2 تتميز بالشخصية المفضلة لدى المعجبين من Control

By

أسعدت شركة Remedy Entertainment المعجبين بالكشف عن لقطات لعب جديدة للعبة Alan Wake 2 المرتقبة. تعرض أحدث لمحة عن لعبة البقاء الخارقة للطبيعة القتال والألغاز والقدرة على تحديد الشخصيات المشبوهة. إحدى السمات البارزة في اللقطات هي ظهور Ahti، الشخصية المحبوبة من عنوان Remedy لعام 2019، Control.

أهتي، الذي صوره مارتي سوسالو، نال إشادة كبيرة من اللاعبين لطبيعته الغامضة ولكن الطيبة بصفته بواب أقدم منزل في السيطرة. أكسبه أداء Suosalo في هذا الدور جائزة BAFTA Games المرموقة لأفضل أداء في دور داعم. تؤكد عودة ظهور آهتي على الترابط بين اللعبتين، من حيث السرد والأسلوب.

أثناء لقطات اللعب، فإن استخدام الضوء من مصباح بطل الرواية اليدوي الذي يقطع الضباب القمعي لـ Bright Falls يستحضر على الفور ذكريات لعبة Alan Wake الأصلية. من المؤكد أن هذه الإشارة إلى أصول المسلسل سيكون لها صدى لدى المعجبين الذين ينتظرون تكملة لها بفارغ الصبر.

من المقرر إصدار Alan Wake 2 في 27 أكتوبر وستكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series X|S. تم اتخاذ قرار تأجيل تاريخ إطلاقها بالتعاون بين Epic Games Publishing وRemedy Entertainment من أجل تزويد اللاعبين بمزيد من خيارات الألعاب خلال شهر أكتوبر الصاخب.

وفي أخبار الألعاب ذات الصلة، ستلعب الممثلة ميغان فوكس دور Nitara في Mortal Kombat 1، وهو أول ظهور للشخصية في السلسلة منذ Armageddon، التي تم إصدارها قبل 13 عامًا.

