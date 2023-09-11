عروض Apple Black Friday المبكرة: ما يمكن توقعه وأين يمكن العثور عليه

لقد اقترب موسم العطلات، وهذا يعني أن الوقت قد حان للبدء في التفكير في التسوق خلال العطلة. بالنسبة لعشاق التكنولوجيا ومحبي Apple، فإن Black Friday هو الوقت المثالي للحصول على بعض العروض الرائعة على منتجات Apple. في حين أن مبيعات الجمعة السوداء الرسمية لا تزال على بعد بضعة أسابيع، فقد بدأت صفقات Apple Black Friday المبكرة في الظهور بالفعل.

عندما يتعلق الأمر بصفقات الجمعة السوداء، فإن الأدوات التقنية دائمًا ما تكون فئة شائعة، وأجهزة Apple ليست استثناءً. على الرغم من أن شركة Apple نادرًا ما تقدم خصومات على منتجاتها الخاصة، إلا أن هناك الكثير من الصفقات التي يمكنك العثور عليها إذا كنت تعرف أين تبحث عنها. من ساعات Apple إلى AirPods وMacBooks والمزيد، يمكنك حفظ الأدوات الذكية مبكرًا لكل شخص في قائمتك.

وفقًا لجون طومسون، محرر الصحة والتجارة للرجال، فإن بعض المنتجات التي يجب مراقبتها في موسم العطلات هذا تشمل AirPods Pro (الجيل الثاني)، وApple Watch Series 2، وAirPods Max، وApple Watch Ultra. هذه المنتجات موجودة في السوق منذ أكثر من عام الآن، ومع إصدارات Apple الجديدة في الأفق، قد تكون هناك بعض الخصومات المفاجئة.

عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية، فإن خيارات Apple تندمج بسلاسة في نظام iOS الخاص بك. أحدث قطرة من العلامة التجارية، Apple Watch Series 8، تأتي مع مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية. إذا كنت تبحث عن خيار أكثر ملاءمة للميزانية، فإن Apple Watch SE (الجيل الأول والجيل الثاني) تقدم وظائف مماثلة بسعر أقل.

عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية، فإن AirPods من Apple تعد خيارًا شائعًا. توفر AirPods Pro وAirPods Max جودة صوت عالية، في حين تعد AirPods القياسية (الجيل الثاني) خيارًا أقل تكلفة. إذا كنت تبحث عن زوج من سماعات الأذن للصالة الرياضية أو التنقل، فهناك طراز AirPod يناسب احتياجاتك.

تستحق أجهزة iPad من Apple أيضًا أخذها في الاعتبار خلال مبيعات الجمعة السوداء. يعد iPad Air وiPad Mini خيارين مناسبين للركاب والسفر، حيث يوفران إمكانية النقل والراحة. يعد iPad (الجيل التاسع) خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية ولا يزال يوفر جميع الميزات التي تحتاجها في الجهاز اللوحي.

إذا كنت في السوق لشراء كمبيوتر محمول جديد، فإن تشكيلة MacBook من Apple تقدم مجموعة من الخيارات. إن أجهزة MacBook Air التي تم إصدارها مؤخرًا وMacBook Air لعام 2020 هي حاليًا بأقل الأسعار على الإطلاق. على الرغم من أن عروض MacBook Pro ليست مثيرة للإعجاب في الوقت الحالي، فمن الممكن أن نشهد خصومات أفضل مع اقتراب الجمعة السوداء.

لا تنسى ملحقات أبل! يمكن أن يؤدي إقران أجهزة Apple الخاصة بك بالملحقات المناسبة إلى تحسين وظائفها. فكر في شراء شاحن هاتف جديد أو كابل MagSafe، وهو أمر مفيد دائمًا. تعد AirTags أيضًا ملحقًا رائعًا لأولئك الذين يضيعون متعلقاتهم بشكل متكرر. إذا كنت تفضل شيئًا يتميز بمجموعة من الألوان، فإن Beats Fit Pro يقدم مجموعة من الخيارات التي يمكن مقارنتها بسماعات الأذن من Apple.

أما فيما يتعلق بما إذا كانت شركة Apple ستحصل على تخفيضات الجمعة السوداء الخاصة بها، فلا يزال من غير المؤكد. في الماضي، كانت العلامة التجارية تقدم خصومات على بطاقات الهدايا فقط. ومع ذلك، من المفيد دائمًا مراقبة أي إعلانات من شركة Apple.

عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل عروض Apple، فمن المهم أن تتسوق. في حين أن شركة أبل نفسها قد لا تقدم خصومات على منتجاتها، إلا أن تجار التجزئة الآخرين يفعلون ذلك في كثير من الأحيان. راقب تجار التجزئة عبر الإنترنت والمتاجر متعددة الأقسام والمتاجر التي تركز على التكنولوجيا للحصول على أفضل العروض.

يعد Black Friday وقتًا رائعًا للحصول على بعض العروض المذهلة على أجهزة Apple. سواء كنت في السوق لشراء ساعة ذكية جديدة، أو سماعات أذن لاسلكية، أو جهاز لوحي، أو كمبيوتر محمول، فهناك الكثير من الصفقات المبكرة التي يمكنك الاستفادة منها. ابدأ التخطيط للتسوق في عطلتك الآن وكن مستعدًا للحصول على أفضل العروض عندما تصل مبيعات الجمعة السوداء الرسمية.

مصادر:

- صحة الرجل

- أبل.كوم