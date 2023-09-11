إنشاء أصوات واقعية للذكاء الاصطناعي: الاحتمالات والأسئلة التي تثيرها

في عالم أصبحت فيه أصوات الذكاء الاصطناعي شائعة بشكل متزايد، من المهم النظر في الآثار والتداعيات المحتملة. من المساعدين الافتراضيين مثل Alexa وSiri إلى الأصوات المسموعة في تطبيقات مثل TikTok، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي إنتاج خطاب نابض بالحياة بلغات وأصوات مختلفة. في الآونة الأخيرة، في مسلسل قصير من ثلاثة أجزاء عن الذكاء الاصطناعي، قام ديفيد بيرس، المحرر المحترم والمضيف المشارك لـ The Vergecast، بتجربة تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوته.

تضمنت العملية تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي باستخدام البرامج النصية، أو الصوت الموجود من حلقات Vergecast السابقة، أو مزيج من الاثنين معًا. كان الهدف هو تحديد مدى جودة وسرعة إنشاء نسخة مقبولة من صوته بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكانت النتائج مذهلة، مع أربع أدوات مختلفة أظهرت درجات متفاوتة من النجاح في تكرار صوت ديفيد.

في حين أنه من غير المتوقع أن يحل أي من أصوات الذكاء الاصطناعي محل ديفيد، فمن الواضح أنهم يتحسنون بسرعة. وهذا يثير تساؤلات مهمة حول الآثار المحتملة لهذه التكنولوجيا. ما المسؤوليات التي يتحملها منشئو المحتوى عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصواتهم؟ كيف يتغلب الأفراد على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تنشأ عن استخدام الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟

إن ظهور موسيقى الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام أصوات الفنانين لتدريب النماذج التي يمكنها إنشاء أغانٍ مقنعة بصوت أي شخص، يمثل معضلة مماثلة. هذه التطورات لديها القدرة على إثارة عقد من الدعاوى القضائية والمناقشات الأخلاقية المتعلقة بالملكية والموافقة. ومن الأهمية بمكان النظر في كيفية استخدام هذه الأدوات وكيفية مناقشة تأثيرها.

في حين أن الإمكانيات التي توفرها أصوات الذكاء الاصطناعي واسعة وديمقراطية، إلا أن هناك حاجة ملحة لمعالجة التزييف العميق والمشاكل المحتملة التي قد تخلقها. ويتطلب التحسن السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إجراء هذه المناقشات عاجلاً وليس آجلاً. إن تطوير واستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي الواقعية موجود ليبقى، ومن الضروري التنقل في هذه التضاريس الجديدة بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

التعاريف:

– أصوات الذكاء الاصطناعي: أصوات يتم إنشاؤها بشكل اصطناعي من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على الكلام البشري.

– التزييف العميق: وسائط اصطناعية تجمع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة وتركبها على الصور أو مقاطع الفيديو المصدر، وغالبًا ما يكون ذلك بقصد ضار.

مصادر:

- ديفيد بيرس، "لقد صنعت روبوتًا يشبهني تمامًا. كان الأمر أسهل وأفضل مما كنت أتوقع. هل هذا رائع أم مرعب؟"، The Verge