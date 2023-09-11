يشهد تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Character.ai زيادة في تفاعل المستخدمين

تشهد شركة Character.ai، مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للمستخدمين إنشاء شخصيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، ارتفاعًا في تفاعل المستخدمين مع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. كشف تحليل حديث أجرته شركة استخبارات السوق Sameweb أن تطبيقات iOS وAndroid لـ Character.ai تضم الآن 4.2 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، مقارنة بتطبيقات ChatGPT للهواتف المحمولة، التي تضم ما يقرب من 6 ملايين مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

وشهد موقع Character.ai نموًا ملحوظًا منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث تجاوز 1.7 مليون عملية تثبيت في أسبوعه الأول. يمثل الاحتفاظ بالمستخدمين تحديًا لمعظم تطبيقات الأجهزة المحمولة، حيث يبلغ متوسط ​​معدل الاحتفاظ بالمستخدمين لمدة 30 يومًا 3-4% ومعدلات إلغاء التثبيت تتجاوز 40% بعد 30 يومًا. تمكنت شركة Character.ai من الاحتفاظ بالمستخدمين الأوائل وزيادة استخدامها على مدار الأشهر التي تلت ظهورها لأول مرة.

ومع ذلك، لا يزال ChatGPT يحتفظ بالصدارة على Character.ai على الويب، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المستخدمين يفضلون إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل معها على الأجهزة المحمولة بدلاً من موقع الويب. على الصعيد العالمي، تُظهر بيانات Android أن ChatGPT لديه عدد أكبر بكثير من المستخدمين النشطين شهريًا على الهاتف المحمول مقارنةً بـ Character.ai.

أحد المجالات التي تبرز فيها Character.ai هي الفئة السكانية للمستخدمين الأصغر سنًا. يتألف حوالي 60% من جمهور الويب من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وهو ما ظل ثابتًا خلال فصل الصيف بينما انخفضت حركة مرور موقع الويب إلى ChatGPT. يُظهر مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرون أيضًا اعتماداً أقل بين الفئات العمرية الأصغر سناً.

تظهر بيانات مماثلة أن ChatGPT شهد انخفاضًا في زيارات موقع الويب العالمي لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ومع ذلك، أدى استئناف العام الدراسي الأخير إلى عودة الزيارات إلى موقع ChatGPT، مما يشير إلى حدوث تحول. من ناحية أخرى، شهدت شركة Character.ai انخفاضًا في حركة المرور على موقعها على الويب خلال فصل الصيف ولكنها عوضت ذلك من خلال اعتماد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها.

تتمتع شركة Character.ai بالقدرة على توسيع قاعدة مستخدميها بشكل أكبر، مدعومة بتمويل كبير بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من السلسلة A وتقييم بقيمة مليار دولار أمريكي. يتمتع مؤسسا الشركة الناشئة، نوام شازير ودانييل دي فريتاس، بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وقد قاما ببناء منصة قوية تعمل على تحسين منتجاتها باستمرار.

في حين أن نجاح Character.ai وتزايد مشاركة المستخدمين أمر مشجع، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستحافظ على شعبيتها بين المستخدمين الشباب أم أنها ستتلاشى باعتبارها اتجاهًا آخر للذكاء الاصطناعي.

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