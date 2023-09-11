شركة Character.ai تحقق تقدمًا على ChatGPT في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

تشهد شركة Character.ai، صانع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمكن المستخدمين من تصميم شخصيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، نموًا كبيرًا في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول. وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة معلومات السوق Sameweb، فإن تطبيقات iOS وAndroid لـ Character.ai لديها الآن 4.2 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، مقارنة بما يقرب من 6 ملايين مستخدم نشط شهريًا لـ ChatGPT في الولايات المتحدة.

في حين أن نمو Character.ai جدير بالملاحظة، إلا أن ChatGPT لا يزال يحتفظ بحضور أكبر على الويب، وهو ما قد يكون بسبب تفضيل مستخدمي Character.ai لإنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتفاعل معها على أجهزتهم المحمولة بدلاً من موقع الويب. على الصعيد العالمي، يتفوق ChatGPT أيضًا على Character.ai من حيث استخدام الهاتف المحمول، مع 22.5 مليون مستخدم نشط شهريًا لـ ChatGPT مقارنة بـ 5.27 مليون لـ Character.ai.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام هو أن Character.ai يجذب فئة سكانية أصغر سنًا مقارنةً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك ChatGPT. يأتي ما يقرب من 60% من جمهور موقع Character.ai على الويب من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و24 عامًا، وهو ما ظل ثابتًا حتى مع انخفاض حركة مرور الويب على ChatGPT. في شهر يوليو، شكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا 27% فقط من حركة مرور الويب لـ ChatGPT.

وكشف التحليل أيضًا أن مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين لديهم معدلات اعتماد أقل بين الفئات العمرية الأصغر سنًا. تمتلك Perplexity.ai وMidjourney وAnthropic وGoogle's Bard نسبًا أقل بكثير (تتراوح من 18.46% إلى 25.3%) من الفئة العمرية 18-24 عامًا مقارنة بـ 60% لـ Character.ai.

شهد ChatGPT انخفاضًا في زيارات مواقع الويب العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن بيانات Sameweb تظهر علامات التحسن مع استئناف العام الدراسي. من ناحية أخرى، حافظ موقع Character.ai على استخدامه خلال فصل الصيف نظرًا لتركيزه على الترفيه بدلاً من كونه مجرد مساعد في الواجبات المنزلية أو مساعد بحث.

تتمتع شركة Character.ai بإمكانيات قوية لتحقيق مزيد من النمو في قاعدة المستخدمين بعد حصولها على تمويل مثير للإعجاب بقيمة 150 مليون دولار من السلسلة A، مما يجعل قيمة الشركة الناشئة تبلغ مليار دولار. يبرز التطبيق بين منشئي شخصيات الذكاء الاصطناعي الآخرين، مع مؤسسيه نوام شازير ودانييل دي فريتاس، اللذين كانا سابقًا خبراء في الذكاء الاصطناعي في جوجل.

في حين أن اعتماد Character.ai في المستقبل لا يزال غير مؤكد، فقد تم الاعتراف بمؤسسي التطبيق باعتبارهم روادًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتمتع الشركة الناشئة بمساحة مستمرة للتحسين مع قيام المزيد من المستخدمين بإنشاء شخصياتها والتفاعل معها.

المصدر: موقع مشابه، رويترز