الأدب الأفريقي في العصر الرقمي يستكشف جماهير وموضوعات جديدة

تحظى أول دراسة مطولة للأدب الرقمي في أفريقيا، بعنوان "الأدب الأفريقي في العصر الرقمي: السياسة الطبقية والجنسية في الكتابة الجديدة من كينيا ونيجيريا"، باهتمام أكاديمي كبير. يتناول الكتاب، الذي كتبه شولا أدينيكان، الصحفي السابق والأستاذ المشارك في الدراسات الأفريقية، دور الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة في تشكيل جماهير جديدة للأدب الأفريقي.

جاء إلهام Adenekan لكتابة الكتاب من تجاربه الخاصة مع الإنترنت والاتصالات التي أقامها مع الكتاب والمفكرين من خلال قوائم البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ وجود اتجاه متزايد للأدب الأفريقي الذي يتم نشره عبر الإنترنت، على منصات مثل المدونات والمواقع الإلكترونية، وبعد ذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل MySpace وFacebook وTumblr.

وقد وفر المشهد الرقمي مساحة أكبر لهذه الأصوات الناشئة، حيث أصبح جمهورها الأساسي هو الجمهور الرقمي الأفريقي بدلاً من الناشرين التقليديين. كان العديد من الكتاب والمفكرين من النساء والأفارقة المثليين الذين لم تعتبر أعمالهم جديرة بالاهتمام من قبل الناشرين التقليديين. منصات مثل مدونة سوكاري إيكيني، والشبكات الثقافية والأدبية، وفرت مساحات للكتاب المثليين من كينيا، والصومال، وجنوب أفريقيا للتواصل ومشاركة أعمالهم.

لقد أثر الإنترنت بشكل كبير على الأدب الكيني والنيجيري. على سبيل المثال، نُشرت الأعمال المبكرة للروائية النيجيرية شيماماندا نجوزي أديتشي لأول مرة على الإنترنت، في حين نشأ الكتاب الواقعي للكاتب الكيني بيلي كاهورا عن مقالة نُشرت على مدونة لم يعد لها وجود الآن. لعبت المجلات الرقمية الأفريقية مثل الكتاب الأفارقة، والكتابة الأفريقية، وكواني أيضًا دورًا حاسمًا في توفير منصات للعديد من الكتاب الأفارقة المعروفين اليوم.

وجد النشاط الكويري موطنًا له في الفضاء الرقمي. هاجر العديد من الكتاب الكويريين، الذين واجهوا رهاب المثلية، إلى أوروبا وأمريكا لكنهم استمروا في الكفاح ضد التمييز. أتاحت لهم المنصة عبر الإنترنت التعبير عن تجاربهم وعرض ثراء الحياة الأفريقية المثلية. تشكل أعمال الكتاب الكويريين مثل كيغورو ماتشاريا، وسوكاري إكيني، وشايلجا باتل، وأونوما أزواه، وروميو أوريوغون نقطة انطلاق لفهم وتنظير أفريقيا الرقمية، وتسليط الضوء على تقاطع الكويرية والسياسة والحقوق المدنية.

يلعب الفصل أيضًا دورًا في المشهد الأدبي الرقمي. وبينما يستخدم الملايين من الأفارقة من خلفيات مختلفة الإنترنت، فإن العديد من رواد المجتمعات الأدبية الرقمية يأتون من خلفية قوية من الطبقة المتوسطة. غالبًا ما يتمتع هؤلاء الكتاب بامتياز كونهم سفراء ثقافيين للقارة ويمكنهم مناقشة مواضيع محظورة مثل الجنس في عملهم.

يأمل Adenekan أن يلهم كتابه الآخرين لاستكشاف الحياة الرقمية وحياة الكوير في أفريقيا في كتاباتهم. وهو يؤكد على أهمية دراسة الحياة اليومية في أفريقيا، والانتقال إلى ما هو أبعد من التركيز على الطقوس المذهلة والانخراط في الطقوس اليومية.

في الختام، يسلط "الأدب الأفريقي في العصر الرقمي" الضوء على القوة الديناميكية والتحويلية للإنترنت في تشكيل الأدب الأفريقي، ويسلط الضوء على روايات الأفارقة المثليين والأصوات التي تتحدى معايير النشر التقليدية.

مصادر: الأدب الأفريقي في العصر الرقمي: السياسة الطبقية والجنسية في الكتابة الجديدة من كينيا ونيجيريا بقلم شولا أدينيكان.