تُصدر Adobe تحديثات أمنية لتصحيح ثغرات Zero-Day في Acrobat وReader

أصدرت Adobe مؤخرًا تحديثات أمنية لمعالجة ثغرة يوم الصفر في تطبيقات Acrobat وReader. تم استغلال الثغرة الأمنية، المعروفة باسم CVE-2023-26369، في هجمات محدودة ويمكن أن تؤثر على أنظمة Windows وmacOS.

يسمح الثغرة الأمنية الخطيرة للمهاجمين بتنفيذ التعليمات البرمجية من خلال استغلال ضعف الكتابة خارج الحدود. على الرغم من أنه يمكن تنفيذ هجمات منخفضة التعقيد دون الحاجة إلى امتيازات، فمن المهم ملاحظة أنه لا يمكن استغلال الثغرة الأمنية إلا من قبل مهاجمين محليين وتتطلب تفاعل المستخدم.

استجابةً لخطورة المشكلة، قامت Adobe بتصنيف CVE-2023-26369 بأقصى تصنيف للأولوية. وتنصح الشركة المسؤولين بشدة بتثبيت التحديث الأمني ​​في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال 72 ساعة.

تشمل المنتجات المتأثرة Acrobat DC وAcrobat Reader DC وAcrobat 2020 وAcrobat Reader 2020. للحصول على قائمة كاملة بالإصدارات المتأثرة، يرجى الرجوع إلى الجدول المتوفر في المقالة الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Adobe أيضًا بمعالجة العديد من العيوب الأمنية الأخرى اليوم. تؤثر هذه العيوب على برنامج Adobe Connect وAdobe Experience Manager ويمكن أن تسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. يمكن استغلال الثغرات الأمنية، المعروفة باسم CVE-2023-29305، وCVE-2023-29306، وCVE-2023-38214، وCVE-2023-38215، لشن هجمات البرمجة النصية عبر المواقع المنعكسة (XSS). يمكن استخدام هذا النوع من الهجوم للوصول إلى المعلومات الحساسة مثل ملفات تعريف الارتباط ورموز الجلسة المخزنة بواسطة متصفحات الويب المستهدفة.

من الضروري لمستخدمي برامج Adobe أن يظلوا يقظين وأن يقوموا على الفور بتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة لحماية أنظمتهم من التهديدات المحتملة.

التعاريف:

- ثغرة اليوم الصفري: ثغرة أمنية غير معروفة لمورد البرنامج ويمكن للمهاجمين استغلالها قبل توفر التصحيح أو الإصلاح.

– تنفيذ التعليمات البرمجية: القدرة على تشغيل تعليمات برمجية عشوائية على نظام مستهدف، مما قد يسمح للمهاجم بالسيطرة على النظام.

– ضعف الكتابة خارج الحدود: خطأ برمجي يسمح للمهاجم بكتابة البيانات خارج حدود موقع ذاكرة محدد، مما قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

- البرمجة النصية عبر المواقع (XSS): نوع من الثغرات الأمنية التي تسمح للمهاجمين بإدخال نصوص برمجية ضارة في صفحات الويب التي يشاهدها المستخدمون، مما قد يؤدي إلى سرقة المعلومات الحساسة.

مصادر:

– أدوبي الاستشارات الأمنية:

- نظام تسجيل نقاط الضعف الشائعة v3.1 (CVSS v3.1):