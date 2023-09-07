وفر المال على أجهزة Alexa من خلال عرض Amazon Smart Bulb الترويجي المجاني

إذا فاتك التوفير خلال Prime Day، فلا تزال هناك فرصة للحصول على صفقة رائعة على أجهزة Alexa. بينما عادت مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo إلى أسعارها الأصلية، يمكنك الاستفادة من عرض Amazon الذكي المجاني للمصابيح الذكية لتوفير بعض المال وتحسين منزلك الذكي.

مع هذا العرض الترويجي، يمكنك الحصول على لمبة Sengled LED الذكية بقيمة 20 دولارًا دون أي تكلفة إضافية عند شراء مكبر صوت Echo مؤهل. ينطبق هذا على كل مكبرات صوت Echo تقريبًا، مما يتيح لك الفرصة لترقية جهاز Alexa الخاص بك أثناء الحصول على لمبة ذكية مجانية.

إن أسعار أجهزة الطرف الأول من أمازون معقولة بالفعل، ولكن من الأفضل دائمًا توفير بعض المال. مع هذا العرض الترويجي، لن تحصل على جهاز Alexa فحسب، بل ستحصل أيضًا على لمبة ذكية إضافية. يعد هذا مثاليًا بشكل خاص إذا كنت في السوق لشراء جهاز Alexa جديد ولا يمكنك الانتظار حتى الحدث الحصري التالي لـ Prime.

توفر لمبة Sengled المضمنة مجموعة من الميزات، بما في ذلك دعم أكثر من 16 مليون لون مختلف، وسطوع قابل للتعديل، وخيارات التعتيم. يمكنك التحكم في هذه الإعدادات من خلال تطبيق Sengled أو باستخدام الأوامر الصوتية مع جهاز Echo الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مؤقتات مخصصة وأتمتة، ودمج لمبة Sengled الخاصة بك مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى التي تدعم Alexa.

يعد هذا العرض الترويجي فرصة رائعة لتوفير المال وتعزيز تجربة منزلك الذكي. سواء كنت تتطلع إلى إضافة المزيد من أجهزة Alexa إلى منزلك أو ترقية أجهزتك الحالية، استفد من العرض الترويجي المجاني للمصباح الذكي من Amazon واستمتع بمزايا إعداد المنزل الذكي المتكامل تمامًا.

التعاريف:

1. أجهزة Alexa: مجموعة أمازون من مكبرات الصوت والأجهزة الذكية المزودة بتقنية المساعد الصوتي المدمجة.

2. المصباح الذكي: مصباح كهربائي يمكن التحكم فيه لاسلكيًا، غالبًا عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الأوامر الصوتية.

مصادر:

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- سينجلد: [المصدر]

– صدى أمازون: [المصدر]