تستحوذ شركة Access Bio على حصة ملكية في شركة CuraPatients للتوسع في قطاع الرعاية الصحية الرقمية في الولايات المتحدة

حصلت شركة Access Bio، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تركز على تطوير مجموعات التشخيص من الجيل التالي، على حصة جديدة في أسهم CuraPatients، وهي شركة رقمية متخصصة في الصحة السكانية ومقرها كاليفورنيا. تهدف عملية الاستحواذ إلى تسريع دخول Access Bio إلى قطاع الرعاية الصحية الرقمية في الولايات المتحدة.

تشتهر CuraPatients بحل البرمجيات كخدمة (SaaS) القائم على الذكاء الاصطناعي، والمعتمد بموجب البرنامج الفيدرالي لإدارة المخاطر والترخيص (FedRAMP). تضمن هذه الشهادة التزام CuraPatients بنهج موحد لتقييم الأمان وإصدار الشهادات والمراقبة المستمرة للمنتجات والخدمات السحابية. فهو يسمح للشركة بالوصول إلى معلومات المرضى من كل وكالة داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مما يوفر ميزة تنافسية في مجال خدمات الرعاية الصحية الرقمية للقطاع العام الأمريكي.

بالإضافة إلى برمجياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، تقدم CuraPatients أيضًا خدمات التطعيم وإدارة مواعيد الأمراض المزمنة لسلاسل الصيدليات الكبرى في الولايات المتحدة. وهذا يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من شبكة أعمال CuraPatients.

تهدف شركة Access Bio، بمجموعتها الواسعة من المنتجات التشخيصية، إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر من خلال التعاون مع CuraPatients. وتخطط الشركة لاستخدام تطبيق الحجز الخاص بشركة CuraPatients كقناة توزيع جديدة لبيع وتوريد مجموعات التشخيص الخاصة بها. علاوة على ذلك، تعتزم Access Bio العمل مع CuraPatients لتطوير منصة حلول متكاملة للوقاية والتشخيص والوصفات الطبية والعلاج في المستقبل.

قال أحد مسؤولي Access Bio: "إن تقنية الأمان المتقدمة لشركة CuraPatients ومنصة خدمات الرعاية الصحية الرقمية وشبكة الأعمال في الولايات المتحدة ستكون بمثابة أساس متين لتوسعنا في أعمال الرعاية الصحية الرقمية". ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات، سنواصل تسريع تواجدنا في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.

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