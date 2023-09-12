أكسنتشر تستحوذ على شركة Nautilus Consulting لتعزيز الحلول الرقمية للرعاية الصحية

أعلنت شركة Accenture، شركة الخدمات المهنية العالمية، عن استحواذها على Nautilus Consulting، وهي شركة استشارات رقمية رائدة في مجال الرعاية الصحية مقرها في المملكة المتحدة. وتشتهر شركة Nautilus Consulting بخبرتها في حلول سجلات المرضى الإلكترونية (EPR). ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة لشركة Accenture في توسيع قدراتها في قطاع الرعاية الصحية.

شركة Nautilus Consulting، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، متخصصة في خدمات الاستشارات الإستراتيجية والتشغيلية المصممة خصيصًا لصناعة الرعاية الصحية الرقمية. فريق الشركة، المكون من خبراء من كل من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) والقطاع الخاص، مكرس لتعزيز تجربة المريض وتحسين النتائج الصحية. من خلال دمج Nautilus Consulting في فريق الاستشارات والاستراتيجية الصحية التابع لها، تهدف Accenture إلى تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي والتنفيذ والتحسين في المملكة المتحدة والعالم.

إحدى الفوائد الرئيسية لهذا الاستحواذ هي الميزة الإستراتيجية التي توفرها لشركة Accenture في علاقتها مع Oracle Health. ستعمل خبرة Nautilus Consulting الواسعة في شراء وتنفيذ منصة Millennium التابعة لشركة Oracle Health على تعزيز قدرة Accenture على تقديم حلول التحول الرقمي الشاملة على نطاق واسع. سيؤدي هذا التكامل إلى سد الفجوة بين المستخدمين السريريين ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المريض والنتائج الصحية والكفاءات التشغيلية.

وأعرب أشيش جويل، المدير الإداري الأول لقطاع الصحة في شركة Accenture في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بهذا الاستحواذ، مشيرًا إلى أن Nautilus تتمتع بالموهبة المناسبة والقدرات الرقمية والرؤى الإستراتيجية لدفع التغيير الإيجابي في خدمات الرعاية الصحية. ويعتقد جويل أن الجمع بين خبرات الشركتين سيؤدي إلى تسريع التحول الرقمي ويجعل أكسنتشر في نهاية المطاف شريكًا رائدًا في تحول الرعاية الصحية.

وردد سايمون إيفانز، المدير الإداري لشركة Nautilus Consulting، مشاعر جويل، مؤكدًا على التزام Nautilus بتعظيم قيمة الاستثمارات الرقمية في مجال الرعاية الصحية. ويعتقد إيفانز أن توحيد الجهود مع شركة Accenture سيمكنها من إحداث تأثير أكبر على النظام البيئي للرعاية الصحية، خاصة خلال فترة زيادة التكاليف وتحديات الموارد.

يوضح هذا الاستحواذ تفاني شركة Accenture في تعزيز حلولها الرقمية للرعاية الصحية والتزامها بتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتجربتها ونتائجها. ومن خلال الاستفادة من خبرة Nautilus Consulting، تهدف Accenture إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا ورائدًا في مجال تحويل الرعاية الصحية.

مصادر:

– شركة Accenture تستحوذ على شركة Nautilus Consulting لتعزيز الحلول الرقمية للرعاية الصحية

– قناةE2E