رابطة مشغلي مكاتب التغيير في نيجيريا تدعو إلى الاستقلال الرقمي

دعت رابطة مشغلي مكاتب التغيير في نيجيريا (ABCON) البنك المركزي النيجيري (CBN) إلى منح مكاتب التغيير (BDCs) الاستقلالية الرقمية لتحقيق تقارب أسعار الصرف. أصدر رئيس ABCON، الدكتور أمينو جوادابي، تقريرًا يحث البنك الرئيسي على تقديم موافقة عدم ممانعة لمراكز تطوير الأعمال (BDC) للانتقال الكامل إلى العمليات الرقمية.

ومن المتوقع أن يؤدي منح الاستقلال الرقمي لمراكز تطوير الأعمال إلى تقارب أسعار الصرف، وتقليل تقلبات السوق، وتحفيز النمو الاقتصادي. تتمتع ABCON بسجل حافل في تحقيق تقارب الأسعار في الماضي، بما في ذلك في الأعوام 2006 و2009 ومن 2018 إلى 2020، قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

وفقًا للدكتور جوادابي، فإن السماح بالاستقلالية الرقمية للمشغلين من شأنه أن يسهل اكتشاف سعر السوق الحقيقي، ويمكّن من تنفيذ سياسات الحكومة الفيدرالية المنسقة لسعر الصرف الأجنبي، ويدعم المراقبة الفعالة لمعاملات BDC من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

كانت ABCON استباقية في تبني التكنولوجيا وقامت باستثمارات كبيرة في أبحاث تكنولوجيا المعلومات وتطوير وتنفيذ الحلول الرقمية المختلفة منذ عام 2016. لدى مشغلي BDC الآن أنظمة مراقبة المعاملات، مجهزة بمرافق مكاتب تكنولوجيا المعلومات واتصالات الإنترنت. يقومون بتسجيل معاملاتهم على Amazon Web Service (AWS) عبر الإنترنت في الوقت الفعلي واستخراج التقارير اليومية لتقديم الإرجاع. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج المشغلين مع نظام التسوية بين البنوك النيجيرية (NIBSS) ومنصات التحقق من رقم التحقق البنكي (BVN).

ولا تعمل هذه الإصلاحات الرقمية على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تساهم أيضًا في التطوير والتحديث الشامل لقطاع تطوير الأعمال. يتماشى طلب ABCON للاستقلال الرقمي مع الإصلاحات المخطط لها من قبل CBN لمراكز تطوير الأعمال (BDC)، مع التركيز على الحاجة إلى الامتثال للتقدم التكنولوجي.

مصادر:

– تقرير أبكون

– رابطة مشغلي مكاتب التغيير في نيجيريا