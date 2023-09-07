شركة أبوت تستحوذ على شركة بيج فوت بيوميديكال، لتوسيع الابتكار في رعاية مرضى السكري

أعلنت شركة أبوت، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الطبية، عن خططها للاستحواذ على شركة Bigfoot Biomedical، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا رعاية مرضى السكري. ويأتي هذا الاستحواذ بعد سنوات من التعاون بين الشركتين ويهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال إدارة مرض السكري.

تقدم شركة Bigfoot Biomedical، التي تأسست في عام 2014، غطاء قلم الأنسولين "الذكي" الذي يجمع البيانات من جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) الخاص بالمستخدم لمساعدته على حساب جرعة الأنسولين الصحيحة. يقوم نظام إدارة الأنسولين الخاص بالشركة، والذي يسمى Bigfoot Unity، بتحويل بيانات مرض السكري إلى توصيات واضحة بشأن الجرعات معروضة على غطاء قلم الأنسولين. تم تصميم هذا النظام ليتم إقرانه مع جهاز Abbott's FreeStyle Libre 2 CGM، مما يوفر للمستخدمين إدارة مخصصة ودقيقة للأنسولين.

بدأ التعاون بين Bigfoot وAbbott في عام 2017، مع تكامل FreeStyle Libre CGM ونظام Bigfoot Unity الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في عام 2021. وسيسمح استحواذ شركة Abbott على Bigfoot بمزيد من الابتكار والتوفر على نطاق أوسع لنظام Bigfoot Unity مرضى السكري.

يُستخدم جهاز Abbott's FreeStyle Libre CGM على نطاق واسع ومعروف بقدرته على تحمل التكاليف. ومن خلال الاستحواذ على شركة Bigfoot Biomedical، تهدف شركة Abbott إلى توسيع حضورها في مجال رعاية مرضى السكري وتطوير حلول متصلة تجعل التعايش مع مرض السكري أسهل. ستجمع عملية الاستحواذ بين اثنين من الشركات الرائدة في مجالات مختلفة لرعاية مرضى السكري، ومراقبة الغلوكوز المستمرة ودعم جرعات الأنسولين، لإنشاء أدوات أكثر تخصيصًا ودقة لإدارة مرض السكري.

ويُنظر إلى عملية الاستحواذ المخطط لها على أنها خطوة تالية منطقية لكلا الشركتين. ستستفيد شركة Bigfoot من حجم شركة Abbott ومواردها للوصول إلى المزيد من مرضى السكري، في حين ستقوم شركة Abbott بتوسيع قدرات جهاز FreeStyle Libre الخاص بها وتزويد المرضى برؤى قابلة للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من هذا العام، مما يعزز الابتكار في مجال رعاية مرضى السكري.

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