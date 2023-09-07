Abarth 695 Tributo Ferrari: طعم نادر وبأسعار معقولة لملكية فيراري

تعتبر Abarth 695 Tributo Ferrari بمثابة تعاون فريد بين Abarth وFerrari. في حين أن فيراري معروفة بسياراتها الرياضية عالية الأداء، فإن سيارة تريبوتو فيراري هي بمثابة احتفال بكل الأشياء مارانيلو أكثر من كونها سيارة هاتشباك ساخنة حقيقية. وهو يعتمد على Abarth 500، والتي تمت ترقيتها بعد ذلك إلى مواصفات 695 مع تحسينات مثل نظام تعليق أكثر صلابة، ومكابح أكبر، وعادم يتدفق بشكل أكثر حرية، وشاحن توربيني مطور. تمت زيادة قوة المحرك إلى 180 حصانًا، مما أدى إلى تحسين أدائه.

على الرغم من أن الترقيات لم تغير تجربة القيادة بشكل جذري، إلا أن سيارة Tributo Ferrari تتميز بعناصر تصميمها المستوحاة من فيراري. تم تشطيبها بلون Rosso Corsa الشهير وتتميز بخطوط تذكرنا بسيارة فيراري 430 سكوديريا. العجلات مقاس 17 بوصة مستوحاة من سيارة فيراري 360 تشالنج سترادال. داخل المقصورة، يمكن العثور على تطعيمات من ألياف الكربون على لوحة القيادة، وظهر المقاعد، والكونسول الوسطي. تأتي Tributo أيضًا بأمتعة مخصصة تحمل اسمها.

مع إنتاج 157 نسخة فقط من السيارة ذات المقود الأيمن، تعد سيارة Tributo Ferrari اكتشافًا نادرًا. على الرغم من سعرها المرتفع مقارنة بسيارة أبارث 500 القياسية، إلا أنها تقدم تجربة ملكية فيراري بجزء بسيط من التكلفة. على الرغم من أنها قد لا تسير مثل سيارة فيراري حقيقية، إلا أنها لا تزال تسمح للمالكين بالاستمتاع بتجربة فيراري في شوارع وسط لندن. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع ULEZ، مما يجعله مناسبًا للبيئات الحضرية.

بشكل عام، توفر سيارة Abarth 695 Tributo Ferrari طريقة فريدة وبأسعار معقولة لتجربة عالم فيراري. بفضل أرقام إنتاجها المحدودة وتصميمها المتميز، فإنها تنال إعجاب المتحمسين الذين يرغبون في الحصول على لمسة من فيراري دون إنفاق الكثير من المال.

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