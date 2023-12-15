بحث رائد يكشف عن رؤى رائعة حول الكواكب الخارجية

ألقت دراسة رائدة حديثة عُرضت في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي لعام 2023، ضوءًا جديدًا على العالم الرائع للكواكب الخارجية المعروفة باسم "كواكب المشتري الساخنة". تعتمد الدراسة على الملاحظات التي قدمتها مهمة CubeSat الممولة من وكالة ناسا والتي تسمى تجربة عبور كولورادو للأشعة فوق البنفسجية (CUTE). ما يميز CUTE عن التلسكوبات الأخرى التي ترصد الكواكب الخارجية هو حجمه الصغير، حيث يبلغ طوله 36 سم فقط (14 بوصة)، أي ما يعادل علبة حبوب الإفطار.

توفر الملاحظات التي قدمها CUTE رؤى قيمة حول عملية الهروب الجوي في كواكب المشتري الساخنة، وهي كواكب خارجية تدور بالقرب من نجومها الأم. من خلال تحليل العديد من كواكب المشتري الساخنة، بما في ذلك المثال البارز WASP-189b، تمكن فريق البحث من تحديد المعدل المذهل الذي تفقد به هذه الكواكب غلافها الجوي. وُجد أن WASP-189b، على وجه الخصوص، لديه معدل هروب من الغلاف الجوي يبلغ 400 مليون كيلوغرام (882 مليون رطل) في الثانية بسبب درجات حرارة سطحه الحارقة التي تبلغ حوالي 8,315 درجة مئوية (15,000 درجة فهرنهايت).

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من صغر حجمه، فقد أظهر CUTE قدرات رصد ملحوظة من خلال دراسة الكواكب الخارجية التي تقع على بعد مئات السنين الضوئية. على سبيل المثال، سمح الكوكب WASP-189b، الذي يقع على بعد 325 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، لعلماء الفلك بالحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب خارج نظامنا الشمسي.

وشدد الدكتور كيفن فرانس، الباحث الرئيسي في CUTE، على أهمية فهم الكون الأوسع وكيف يتناسب نظامنا الشمسي مع العائلة السماوية. وأعرب عن الحاجة إلى فهم المجموعة المتنوعة من الكواكب، من تلك التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن إلى تلك غير مضيافة إلى حد كبير، فضلا عن العمليات الفيزيائية التي تعمل في هذه العوالم البعيدة.

بالإضافة إلى كواكب المشتري الساخنة، قام فريق CUTE أيضًا بالتحقيق في أنواع أخرى من الكواكب الخارجية. ومن خلال دراسة الكواكب مثل MASCARA-4b وKELT-9b، يأمل الباحثون في توسيع فهمهم للهروب الجوي، مما قد يساهم في كشف تطور "الكواكب الأرضية الفائقة". تشير هذه النتائج إلى أن الكواكب الأرضية الفائقة قد تنشأ ككواكب بحجم نبتون ذات أغلفة جوية كبيرة، والتي تفقد كتلتها تدريجيًا، تاركة وراءها فقط نواتها الصخرية.

في حين أن الأفكار المكتسبة من CUTE كانت استثنائية حتى الآن، فمن الجدير بالذكر أن الوقت المناسب للاستفادة من هذه التكنولوجيا المبتكرة محدود. ومن المتوقع أن تعود مهمة CubeSat إلى الغلاف الجوي للأرض في وقت ما في عام 2027. وبينما ينتظر الباحثون بفارغ الصبر المزيد من الاكتشافات في السنوات والعقود القادمة، فإنهم متفائلون بأن CUTE سيستمر في تقديم معرفة قيمة حول كواكب المشتري الساخنة والهروب من الغلاف الجوي، مما سيكشف النقاب عن أسرار كوكب المشتري الحار. أسرار هذه الكواكب الخارجية الفريدة.