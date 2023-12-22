إحداث ثورة في البحث العلمي: عالم الكون، وكيل ذكي مدعوم بنماذج لغوية كبيرة

قام باحثون من جامعة كارنيجي ميلون ومختبر Emerald Cloud Lab بتطوير نظام مبتكر يسمى Coscientist، والذي يستخدم نماذج لغوية كبيرة (LLMs) لتصميم وتخطيط وتنفيذ تجارب علمية معقدة بشكل مستقل. تمثل هذه التقنية المتقدمة خطوة مهمة إلى الأمام في دمج تقنيات التشغيل الآلي للمختبرات مع نماذج لغوية قوية.

يتكون Coscientist من وحدات متعددة، والمكون الرئيسي هو "Planner". تعمل هذه الوحدة، المدفوعة بمثيل إكمال الدردشة GPT-4، كمساعد يفسر مدخلات المستخدم من خلال أوامر مثل "GOOGLE"، و"PYTHON"، و" التوثيق، والتجربة. ويتضمن النظام أيضًا وحدة "البحث على الويب"، المدعومة بـ GPT-4، والتي تتفوق في التخطيط التوليفي وتحقق نتائج مبهرة في التجارب التي تشمل الأسيتامينوفين، والأسبرين، والنيتروانيلين، والفينول فثالين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة "تنفيذ التعليمات البرمجية"، التي بدأها أمر "PYTHON"، على تسهيل العمليات الحسابية لإعداد التجربة، بينما يتيح أمر "الأتمتة"، المسترشد بوحدة "الوثائق"، أتمتة التجربة من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

ومن خلال الدراسات التجريبية، أظهر فريق البحث قدرات Coscientist في ست مهام متنوعة. ومن الجدير بالذكر أن النظام نجح في تحسين التفاعلات في الوصلات المتقاطعة المحفزة بالبلاديوم، مما أظهر قدراته المنطقية المتقدمة والتصميم التجريبي. تتمتع هذه التكنولوجيا المتقدمة بالقدرة على إحداث ثورة في مشهد البحث العلمي من خلال تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة.

يعد عمل الفريق بمثابة دليل مقنع على مفهوم نظام وكيل الذكاء الاصطناعي القادر على تصميم وتخطيط وتنفيذ تجارب علمية متعددة الخطوات بشكل شبه مستقل. يعالج Coscientist المشكلات العلمية المعقدة وينتج أكوادًا برمجية عالية الجودة، مما يسلط الضوء على قدراته المتقدمة. ومن خلال الكود المتوفر في مستودع GitHub الخاص بالمشروع والورقة البحثية "الأبحاث الكيميائية المستقلة باستخدام نماذج لغوية كبيرة" المنشورة في مجلة Nature، يمكن للباحثين والعلماء استكشاف هذه التكنولوجيا الرائدة واستخدامها لتعزيز مساعيهم البحثية.

في الختام، يمثل تطوير Coscientist علامة فارقة حاسمة في مجال البحوث الكيميائية المستقلة. ومن خلال تسخير قوة النماذج اللغوية الكبيرة، يتمتع هذا العامل الذكي بالقدرة على إحداث ثورة في البحث العلمي، وتسريع اكتشاف معارف جديدة وتحقيق اختراقات في مختلف المجالات.