إذا نشأت في أيرلندا واحتفلت بعيد الفصح، فمن المحتمل أنك على دراية بالأكواب التي كانت تأتي مع بيض الشوكولاتة. كانت هذه الأكواب، التي غالبًا ما تكون مصحوبة ببيض نستله أو كادبوري، أفضل بكثير من الأكواب البيضاء الأساسية التي تملأ خزاناتنا الآن لراحتها. لقد احتفظ الكثير منا بهذه الأكواب التي تبعث على الحنين لسنوات.

يشارك ميك، أحد جامعي أكواب بيض عيد الفصح المبتكرة في التسعينيات، هذا الشعور. لقد قام بتجميع مجموعة ضخمة على مر السنين، بما في ذلك الأكواب التي تحتوي على سمارتيز وكعك جافا وألواح مارس. الآن، أصبح ميك جاهزًا أخيرًا للتخلي عن مجموعته وبيعها في متجر Pop Cup الموجود في Nick's Coffee في Ranelagh في 90 سبتمبر.

يعتبر ميك وشريكه بيتزي بائعين ذوي خبرة، وغالبًا ما يتم العثور عليهم في أسواق السلع المستعملة الشهرية في منطقة ليبرتيز. هذه المرة، سيعرضون حوالي 50 كوبًا للبيع، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من قطع الملابس المختارة بعناية من مجموعتهم. الأكواب غير مستخدمة وفي حالة جيدة، ويتراوح سعرها من 15 إلى 30 يورو للقطعة الواحدة. سواء كنت من جامعي الأكواب أو ببساطة تتوق إلى لمسة من الحنين إلى الماضي في خزانتك، فهذه الأكواب هي الحل المثالي.

عندما سُئل ميك عن مشاعره تجاه بيع المجموعة، أعرب عن حماسه ورغبته في العثور على منازل جديدة لأكوابه المحبوبة. إنه يعتقد أن كل شخص لديه قطعة شوكولاتة مفضلة، فلماذا لا يكون لديه كوب مطابق؟ بالإضافة إلى ذلك، لم يستطع ميك إلا أن يعلق على انخفاض جودة أكواب بيض عيد الفصح في السنوات الأخيرة. وتذكر حجم وشكل الأكواب من التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن العروض الحالية دون المستوى.

في الواقع، كانت أكواب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مخيبة للآمال بشكل خاص. غالبًا ما تفتقر إلى مساحة كافية لكوب كامل من الشاي، كما أن عيوب التصميم، مثل الشفة المقلوبة، لا تنتقص من جمالياتها فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا صحيًا محتملاً عند حمل المشروبات الساخنة. وبالمقارنة، فإن مجموعة ميك هي شهادة على براعة الماضي الفائقة.

إذا كنت مهتمًا بشراء أحد أكواب بيض عيد الفصح العتيقة هذه، فضع في اعتبارك أنه يجب غسلها يدويًا لضمان طول عمرها. يعد متجر Pop Cup Shop في 23 سبتمبر هو المكان المناسب لك إذا كنت تريد إضافة لمسة من الحنين إلى مجموعتك. لا تفوت هذه الفرصة لامتلاك قطعة من تاريخ كوب بيض عيد الفصح.

مصادر:

- لا شيء