حل Ising قائم على الفيزياء يعتمد على تقنية CMOS القياسية

قام الباحثون في جامعة مينيسوتا بتطوير حل Ising قائم على الفيزياء يعتمد على تقنية أشباه الموصلات القياسية لأكسيد الفلز التكميلي (CMOS). تم تصميم حل Ising لمعالجة مشكلات التحسين التوافقي من خلال تحديد المجموعة المثالية من المتغيرات تحت القيود بكفاءة.

إن مفتاح حل هذه المشكلات المعقدة هو نظام أجهزة مزود باتصال العقدة الشاملة، والذي يسمح بتعيين الرسوم البيانية التي تمثل أبعاد المشكلة مباشرة على أجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك، فإن بناء جهاز متصل بالكامل يمثل تحديًا نظرًا لأن عدد الاتصالات لكل عقدة يزيد بشكل كبير مع عدد العقد المقترنة، مما يؤدي إلى زيادة التحميل الكهربائي وحمل الأجهزة.

يتكون حل Ising الذي طوره الباحثون من مذبذبات حلقية مقترنة وبنية متصلة بالعقدة الشاملة. تقترن المذبذبات بشكل وثيق في مصفوفة العارضة، مما يسمح بنشر إشارة متذبذبة في كلا الاتجاهين الأفقي والرأسي. ومن خلال وضع دائرة قارنة عند كل تقاطع، تمكن الباحثون من بناء مصفوفة دوائر حيث يمكن لكل إشارة عقدة التواصل مع جميع إشارات العقدة الأخرى.

اختبر الباحثون حل Ising الخاص بهم من خلال إجراء عمليات إحصائية مختلفة ورسم خرائط رسومية بأحجام وكثافات مختلفة على شرائحهم. ووجدوا أن نهجهم يسمح بالرسم المباشر للرسوم البيانية للمشكلة بما يصل إلى 48 عقدة، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالتصميمات السابقة.

في المستقبل، يمكن للرقاقة التي طورها الباحثون أن تساعد في إنشاء المزيد من حلول Ising والأجهزة التي يمكنها حل مشكلات التحسين التوافقي بكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها، مثل تحلل المشكلات الفرعية وإعادة تركيبها دون التضحية بدقة الحلول، ومقارنة جودة حل أجهزتهم مع خوارزميات التحسين الحالية، وإيجاد طرق أكثر منهجية لصياغة أوزان اقتران المشكلة.

بشكل عام، يعد تطوير حل Ising هذا استنادًا إلى تقنية CMOS القياسية خطوة واعدة نحو تحسين قدرات أجهزة الكمبيوتر الكمومية وتسهيل نشرها في العالم الحقيقي لحل مشكلات التحسين المعقدة.

المصدر: Hao Lo et al، شريحة حل Ising تعتمد على مذبذبات حلقية مقترنة مع بنية مصفوفة متصلة شاملة مكونة من 48 عقدة، Nature Electronics (2023). دوى: 10.1038/s41928-023-01021-ذ