دليل للتنقل في خريطة وواجهة Starfield

يقدم Starfield، أحدث إصدار من Bethesda، للاعبين عالمًا واسعًا ومعقدًا لاستكشافه. بفضل نظام الخرائط متعدد المستويات وخيارات التنقل غير التقليدية في القائمة، من السهل أن تشعر بالإرهاق والضياع في الواجهة. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة اللاعبين على فهم كيفية عمل نظام خرائط Starfield ويقدم نصائح للتنقل الفعال.

لفتح السفر السريع إلى مناطق محددة، يحتاج اللاعبون أولاً إلى زيارة مدينة أو موقع على كوكب ما. بعد ذلك، يمكنهم فتح الماسح الضوئي بالضغط على LB (وحدة التحكم) أو F (لوحة المفاتيح) وتوجيه الشبكة نحو المنطقة التي تمت زيارتها مسبقًا. سيؤدي الضغط على A (لوحة الألعاب) أو E (لوحة المفاتيح) إلى ظهور خيار السفر السريع. تسمح هذه الطريقة للاعبين بالسفر إلى مواقع محددة دون الوصول إلى القائمة.

يتميز Starfield بأربعة مستويات من الخرائط. توفر الخريطة السطحية نظرة عامة أساسية على النقاط المثيرة للاهتمام ولكنها تفتقر إلى التفاصيل. من خلال فتح الماسح الضوئي باستخدام LB/F ثم الضغط على RB/G، يمكن للاعبين الوصول إلى خريطة السطح والسفر بسرعة إلى المواقع التي تمت زيارتها مسبقًا. تعرض خريطة الكوكب معلومات أكثر تفصيلاً ويمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على زر القائمة أو علامة التبويب. من هذا العرض، يمكن للاعبين تحديد مواقع محددة أو اختيار الهبوط واستكشاف أي منطقة على الكوكب.

تُظهر خريطة النظام جميع الكواكب والأقمار والمحطات الفضائية الموجودة ضمن النظام النجمي. يمكن للاعبين تحديد مسار أو السفر على الفور إلى منطقة تمت زيارتها مسبقًا. تكشف خريطة المجرة عن جميع أنظمة النجوم المتوفرة في Starfield وتسمح للاعبين بتخطيط الدورات التدريبية للأنظمة الجديدة. إذا كان النظام النجمي بعيدًا عن متناول اللاعبين، فيجب على اللاعبين ترقية سفينتهم أو الانتقال إلى نظام أقرب.

عند السفر إلى محطة فضائية، يجب على اللاعبين الطيران يدويًا نحوها والالتحام بالضغط على A (أو E عند الإغلاق). بمجرد الإرساء، يمكن للاعبين الضغط على X (أو R) للصعود إلى المحطة أو العودة إلى سفينتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القيام بالسفر السريع إلى أهداف المهمة عن طريق الوصول إلى سجل المهام واختيار مهمة محددة. يمكن للاعبين الضغط على Y (لوحة الألعاب) أو B (لوحة المفاتيح) لتحدد الخريطة تلقائيًا هدفهم التالي في المجرة.

للحصول على تجربة أكثر غامرة، يمكن للاعبين اختيار التنقل دون الاعتماد بشكل كبير على الخرائط والقوائم. من قمرة القيادة لسفينتهم، يمكن للاعبين البحث عن أيقونات تمثل وجهات محددة والضغط على A للسفر إلى هناك. تتيح هذه الطريقة للاعبين تجنب الغوص المفرط في القائمة والوصول إلى أي موقع مرغوب.

بينما يقضي اللاعبون المزيد من الوقت في استكشاف عالم ستارفيلد المليء بالنجوم، سيصبحون أكثر دراية بالواجهة ويطورون ذاكرة العضلات من أجل التنقل الفعال. بمساعدة هذا الدليل، يمكن للاعبين التنقل في الفضاء الشاسع بسهولة والاستمتاع بالتجربة الغامرة التي تقدمها Starfield.

مصادر:

– الأسبوع في الألعاب: ما الذي سيصدر بعد Starfield

- يساعد! أنا محاصر في قوائم ستارفيلد ولا أستطيع الخروج

- خريطة الكوكب المحلية لـ Starfield مروعة