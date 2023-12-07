الباحثون يطورون أداة معايرة مبتكرة للفحص المجهري فائق الدقة

ابتكر الباحثون في جامعة فورتسبورغ في ألمانيا أداة معايرة جديدة للفحص المجهري فائق الدقة تسمى PicoRulers. تسمح هذه المساطر الجزيئية القائمة على البروتين باختبار الدقة البصرية لأحدث طرق الفحص المجهري فائقة الدقة على الجزيئات الحيوية في نطاق أقل من 10 نانومتر في ظل ظروف واقعية.

لقد أحدث الفحص المجهري فائق الدقة ثورة في مجال التصوير الخلوي، حيث زود علماء الأحياء برؤية غير مسبوقة حول الأعمال الداخلية للخلايا. على مدى العقدين الماضيين، تحسنت الدقة المكانية لهذه التكنولوجيا من عشرات النانومترات إلى نطاق النانومتر المكون من رقم واحد.

سعى الفريق الذي يقف وراء PicoRulers، بقيادة ماركوس سوير وجيرتي بيليو، إلى تعزيز قدرات التحليل المجهري الفلوري فائق الدقة، خاصة في الخلايا الحية. ويجادلون بأنه من أجل تقييم تطبيقات التصوير الخلوي بدقة، يجب استخدام الهياكل أو المساطر المرجعية ذات الصلة بيولوجيًا.

صمم الباحثون PicoRulers استنادًا إلى بروتين المستضد النووي للخلايا المتكاثرة (PCNA)، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تكرار الحمض النووي وإصلاحه. من خلال دمج الأحماض الأمينية غير الأساسية في بروتين PCNA، تمكن الفريق من ربط الأصباغ العضوية في مواقع محددة مع الحد الأدنى من خطأ الربط. سمح هذا التعديل بوضع العلامات الدقيقة على PCNA على مسافات محددة جيدًا تبلغ 6 نانومتر.

وباستخدام طريقة الفحص المجهري فائقة الدقة المعروفة باسم DNA-PAINT، نجح الباحثون في حل بنية المثلث المنتظم لـ PicoRuler مقاس 6 نانومتر. إنهم يعتقدون أن تطوير PicoRulers سيوفر أداة معايرة قيمة للتحقق من دقة تقنيات الفحص المجهري الأحدث فائقة الدقة وتعزيزها.

في المستقبل، يخطط الفريق لاستكشاف استخدام البروتينات أو المجمعات المختلفة مثل PicoRulers لتوسيع نطاق تطبيقاتهم في التصوير البيولوجي. ويأملون أيضًا في استكشاف طرق توصيل PicoRulers إلى الخلايا لإجراء تجارب التصوير فائق الدقة داخل الخلايا.