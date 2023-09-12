تاريخ تغييرات الموصل من Apple: من Lightning إلى USB-C

إن قرار شركة Apple باعتماد USB-C على أجهزة iPhone الخاصة بها، مما يعني وداعًا لمنفذ Lightning، ترك العديد من مستخدمي iPhone في حاجة إلى كابلات جديدة. على مر السنين، أجرت شركة Apple العديد من التغييرات على الموصلات في أجهزتها، مما أجبر المستخدمين على شراء كابلات ومحولات وملحقات جديدة.

كان الانتقال من Dock Connector ذو 30 سنًا إلى منفذ Lightning في عام 2012 بمثابة تغيير كبير لمستخدمي iPhone. اضطر الكثيرون إلى استبدال كابلاتهم القديمة ذات 30 سنًا بكابلات Lightning. ثم، في عام 2016، استلزم إزالة مقبس سماعة الرأس شراء محولات Lightning إلى 3.5 ملم أو سماعات رأس جديدة.

لكن تغييرات الموصل ليست جديدة بالنسبة لشركة Apple. بدءًا من جهاز iMac عام 1998، استبدلت شركة Apple موصل Apple Desktop Bus (ADB) بـ USB-A، مما يتيح إمكانية التشغيل التفاعلي مع الأجهزة الطرفية للكمبيوتر الشخصي وجعل الملحقات قابلة للتبديل السريع. ومع ذلك، يتطلب هذا التغيير من المستخدمين شراء كبلات ومحولات جديدة.

كان هناك تغيير مهم آخر في الموصل وهو تقديم FireWire في عام 1999. حيث استبدلت Apple اتصالات SCSI بـ FireWire، الأمر الذي تطلب من المستخدمين شراء كابلات FireWire جديدة لأجهزة مختلفة. كان على المستخدمين الذين ما زالوا يريدون استخدام أجهزة SCSI القديمة الخاصة بهم شراء محولات.

إن اعتماد Apple لـ USB-C لأجهزة MacBooks و iPad قبل أجهزة iPhone يجبر المستخدمين مرة أخرى على استبدال الكابلات الحالية بكابلات USB-C جديدة. بالنسبة لمستخدمي Android، قد لا يمثل هذا مشكلة حيث قد يكون لديهم بالفعل كابلات USB-C. ومع ذلك، سيحتاج مستخدمو iPhone إلى شراء كابلات جديدة للامتثال للوائح الأوروبية.

يُظهر تاريخ Apple في تغييرات الموصلات استعدادها لتبني تقنيات جديدة، ولكنه يعني أيضًا أنه يتعين على المستخدمين في كثير من الأحيان الاستثمار في كابلات وملحقات جديدة لمواكبة التغييرات. بغض النظر، فإن اختيار شركة Apple للانتقال إلى USB-C على أجهزة iPhone الخاصة بها يمثل فصلًا جديدًا في تطور الموصل.

المصدر: عمر شاكر، ذا فيرج