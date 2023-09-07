الإثارة والتحديات في يوم الدفع 3: منظور لص بنك

تعد لعبة Payday 3، الجزء المرتقب من سلسلة السرقة الشهيرة التي طورتها Starbreeze Studios، بتقديم طريقة لعب مثيرة ومكثفة للاعبين. كمشارك في حدث تجريبي في مدينة نيويورك، أتيحت لي الفرصة لتجربة الإثارة بشكل مباشر، والانخراط في إعادة تمثيل عملية سطو حية قبل الشروع في سرقتين مختلفتين.

ويهدف المطورون إلى خلق شعور بالفشل والفوضى في اللعبة، وتشجيع اللاعبين على احتضان ما هو غير متوقع والتكيف وفقًا لذلك. يشرح المنتج الرئيسي Andreas-Hall Peninger قائلاً: "نريدك أن تفشل، أو "تفشل" وترتفع صوتك." يتحدى هذا الأسلوب اللاعبين لوضع الاستراتيجيات والتفكير بشكل تلقائي، مما يضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى طريقة اللعب.

في Payday 3، ستتاح للاعبين الفرصة للتعامل مع مجموعة متنوعة من عمليات السطو، مع توفر ثمانية منها عند الإطلاق. الهدف هو أن يقوم اللاعبون بإتقان مهاراتهم وتحقيق الإتقان من خلال عمليات اللعب المتكررة. تشتمل اللعبة على العديد من الآليات والتفاصيل الدقيقة التي تستغرق وقتًا لاكتشافها، مثل القدرة على التلاعب بالبيئة عن طريق خفض ستائر النوافذ وإغلاق الأبواب للحصول على ميزة. يؤكد بينينغر على الشعور بالرضا عند اكتشاف هذه الطبقات المخفية وتطوير الاستراتيجيات مع الأصدقاء.

من خلال خلق تجربة فريدة من نوعها، تسمح لعبة Payday 3 للاعبين بتخصيص أسلوب اللعب الخاص بهم عن طريق الاختيار من بين مجموعة واسعة من المهارات والقدرات. مع أكثر من 100 مهارة متاحة في 17 فرعًا مختلفًا، يمكن للاعبين تصميم شخصياتهم لتناسب تفضيلاتهم الفردية وأسلوب اللعب. تشجع اللعبة على التجريب والإبداع، وتمكين اللاعبين من إنشاء عمليات السطو والبناء الخاصة بهم.

أثناء العرض التوضيحي، أدركت أنا وفريقي بسرعة أهمية التواصل والعمل الجماعي. لقد قمنا بتعيين أدوار مختلفة لتحسين فرص نجاحنا، مع التركيز على مجالات مثل إدارة الرهائن، والتكنولوجيا، والأمن. مع تقدمنا، تعلمنا دروسًا قيمة، مثل إلغاء تنشيط حزم الصبغة على الحزم النقدية وضمان نقل الغنائم بكفاءة.

يعد اللعب بالأسلحة النارية في Payday 3 استثنائيًا، وسيواجه اللاعبون عمليات إطلاق نار مكثفة مع جهات إنفاذ القانون أثناء هروبهم. تثير اللعبة لحظات من الذعر، مما يزيد من التشويق والتحدي. وكما يقول بينينغر، "تبدأ في الاستيلاء على أكثر مما تستطيع، وهذا عادةً عندما يتم التلاعب بك حقًا."

من المقرر إصدار Payday 21 في 3 سبتمبر لأجهزة Xbox وPlayStation والكمبيوتر الشخصي، وتعدك بغمر اللاعبين في عالم سرقة البنوك عالي المخاطر. ومع تركيزها على طريقة اللعب الإستراتيجية وخيارات التخصيص والحركة المكثفة، من المؤكد أن هذه الدفعة الأخيرة في الامتياز ستجذب اللاعبين الجدد والعائدين على حد سواء.

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– [مصدر المقال الأصلي، معكوس]