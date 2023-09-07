أهمية المرشحات في خزائن الدخان، والتدفق الصفحي، وخزائن السلامة البيولوجية

تعتمد فعالية خزانات الدخان، وأنظمة التدفق الصفحي، وخزانات السلامة البيولوجية بشكل كبير على اختيار المرشحات وكفاءتها. هناك نوعان من المرشحات المستخدمة بشكل شائع في هذه الأنظمة هما مرشحات الكربون المنشط ومرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA).

مرشحات الكربون المنشط قادرة على امتصاص مجموعة واسعة من الغازات والأبخرة. تخلق عملية التنشيط بالبخار ملايين المسام في الفحم الصلب، مما يزيد من سطح الامتصاص. تجذب ذرات الكربون جزيئات الغاز من خلال قوى فان دير فال، مما يؤدي إلى امتزازها على سطح الكربون المنشط. تستخدم مرشحات الكربون المشربة المتخصصة الامتصاص الكيميائي لاحتجاز وتحييد بعض المواد التي لا يتم امتصاصها بشكل فعال من خلال الامتزاز المادي.

تُستخدم مرشحات HEPA ومرشحات الهواء ذات الاختراق المنخفض للغاية (ULPA) لالتقاط ملوثات الهواء والجسيمات. تتكون هذه المرشحات من ألياف دقيقة تشكل شبكة معقدة، وتحجز الجزيئات من خلال آليات مختلفة مثل التأثير بالقصور الذاتي، أو الانتشار، أو الاعتراض، أو الغربلة. تتمتع مرشحات HEPA بكفاءة متزايدة عندما تصبح مشبعة بالملوثات، بينما توفر مرشحات ULPA احتجازًا استثنائيًا للجسيمات.

يعد اختيار درجة الكربون المناسبة والمروحة وحجم طبقة الفلتر أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة الفلتر. تعمل أنظمة الكربون بشكل ديناميكي، وتتغير المنطقة النشطة داخل طبقة المرشح عندما يصبح الكربون محملاً بالمواد الممتزة. يعد الحفاظ على سرعة الوجه المناسبة ووقت المكوث داخل طبقة الفلتر أمرًا ضروريًا للترشيح الفعال.

تلعب مرشحات HEPA ومرشحات ULPA أدوارًا حاسمة في توفير الهواء النظيف في أماكن مختلفة، بما في ذلك غرف العمليات وتصنيع الأدوية وخزائن الأمان.

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مصادر:

مونماوث العلمية المحدودة