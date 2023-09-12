أفضل مستوى تجهيز لسيارة تويوتا GR سوبرا 2024

تويوتا جي آر سوبرا 2024 هي سيارة رياضية عالمية المستوى تقدم أداءً استثنائيًا وتصميمًا فريدًا. تقدم تويوتا طرازات متعددة لتلبية التفضيلات والميزانيات المختلفة، فما هو الأفضل بالنسبة لك؟

الطرازات المتوفرة لسيارة تويوتا GR سوبرا 2024 هي:

GR Supra 2.0: سعر الطراز المبتدئ هو 45,540 دولارًا

GR Supra 3.0: سعر الطراز المتوسط ​​المستوى هو 54,500 دولار

GR Supra 3.0 Premium: طراز متطور بسعر 57,650 دولارًا

إصدار الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ GR Supra: إصدار خاص بسعر 45 دولارًا

تتميز GR Supra 2.0 بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصانًا و295 رطلًا من عزم الدوران. تأتي مزودة بإطارات ميشلان بايلوت سوبر سبورت ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة.

يوفر GR Supra 3.0 محرك توربيني سعة 3.0 لتر بستة أسطوانات بقوة 382 حصانًا و368 رطلًا من عزم الدوران. ويأتي مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ومكابح بريمبو الأمامية، وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة.

يضيف طراز GR Supra 3.0 Premium المزيد من ميزات الفخامة والتكنولوجيا، بما في ذلك مساميك بريمبو ذات الأربعة مكابس المطلية باللون الأحمر، ومقاعد رياضية مُدفأة مكسوة بالجلد، ونظام صوت JBL HiFi بـ 12 مكبر صوت.

إن إصدار GR Supra 45th Anniversary Edition عبارة عن إصدار محدود يتميز بتشطيبات فريدة وخطوط جانبية سوداء مع شعار Supra وعجلات سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة وجناح خلفي قابل للتعديل.

وفقا لإدموندز، فإن الطراز الأكثر شعبية بين متسوقي السيارات هو GR Supra 3.0 Premium. يوفر هذا الطراز توازنًا رائعًا بين الأداء والرفاهية، مع محرك توربو سداسي الأسطوانات، ومكابح بريمبو، ونظام تعليق رياضي متغير التكيف، ومقاعد مكسوة بالجلد، ونظام صوتي JBL، ونظام Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

إن الآراء حول طرازات تويوتا GR Supra 2024 مختلطة، ولكن هناك بعض الآراء المشتركة. أشاد موقع Car and Driver بـ GR Supra 3.0 لخيار ناقل الحركة اليدوي وأدائه. فضلت Autotrader وMotorTrend الطراز GR Supra 3.0 Premium بسبب تصميمه الداخلي المحسن وسعره المعقول.

وفي الختام، تقدم تويوتا GR سوبرا 2024 مجموعة من الطرازات التي تناسب التفضيلات المختلفة. الاختيار الشائع بين متسوقي السيارات هو GR Supra 3.0 Premium، الذي يقدم مزيجًا رائعًا من الأداء والرفاهية بسعر عادل.

مصادر:

غرفة أخبار تويوتا،

إدموندز ،

سيارة وسائق

أوتوتريدر,

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