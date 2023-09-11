نقدم لكم سيارة BMW M 1000 RR: مستوى جديد من الأداء

لطالما اعتبرت دراجة BMW S 1000 RR نجمًا ساطعًا في عالم الدراجات الرياضية الفائقة، حيث وضعت معيارًا للأداء المعاصر. ومع ذلك، فقد ارتقت BMW الآن بالأشياء إلى مستوى جديد تمامًا مع طرح M 1000 RR. تثبت هذه الآلة الرائعة أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين، حتى عندما تكون في قمة اللعبة.

يأتي الطراز M 1000 RR مع بعض التحسينات الجديرة بالملاحظة، مما يجعله متميزًا عن سابقه. ومع ذلك، تأتي هذه التحسينات بسعر باهظ، مما يجعل M 1000 RR واحدة من أغلى الدراجات النارية إنتاجًا في السوق اليوم. في ماليزيا، يبلغ سعرها 289,500 رينجيت ماليزي، بينما في الولايات المتحدة، يبلغ سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة (MSRP) 37,990 دولارًا.

إحدى الميزات البارزة في M 1000 RR هي حزمة M المنافسة، والتي تقدم ترقيات رائعة للمتحمسين. تشتمل هذه الحزمة على ذراع متأرجح من الألومنيوم المؤكسد، وأذرع فرامل وقابض M، وواقي رافعة الفرامل، وسلسلة تحمل M، ومسند قدم M Rider. لا تعمل عجلات M Carbon على تحسين شكل الدراجة فحسب، بل تعمل أيضًا على تقليل الوزن غير المعلق، مما يؤدي إلى تحسين التحكم والاستجابة على الطريق أو المسار.

تحت مظهرها الخارجي المثير للإعجاب، تتميز سيارة BMW M 1000 RR بتصميم هيكل رائع، تم ضبطه بدقة ليناسب متطلبات مضمار السباق. يتم تشغيله بواسطة محرك 999 سم ​​مكعب، مبرد بالسائل، رباعي الأشواط، محمي بواقي المحرك M لمزيد من المتانة. يتميز المحرك بتقنية ShiftCam من BMW، مما يوفر تحكمًا متغيرًا في عمود الحدبات. تعمل هذه التقنية على تحسين الأداء عبر نطاقات RPM المختلفة، مما يوفر قوة مذهلة تبلغ 212 حصانًا عند 15,000 دورة في الدقيقة و79 رطلًا من عزم الدوران عند 11,000 دورة في الدقيقة.

فيما يتعلق بالتكنولوجيا، يأتي جهاز M 1000 RR مزودًا بشاشة TFT كبيرة مقاس 6.5 بوصة وواجهة تشخيصية (OBD) لجهاز M GPS-Laptrigger القياسي. علاوة على ذلك، يتوفر للركاب خيار تخصيص دراجتهم من خلال مجموعة مختارة من الملحقات الاختيارية، بما في ذلك الزجاج الأمامي المختلف، وM Datalogger، وM Cover Kit.

تستمر سيارة BMW M 1000 RR في إثارة الإعجاب ليس فقط بأدائها ولكن أيضًا بنظام الألوان المميز المتمثل في Light White وRacing Blue Metallic وRacing Red. بفضل تحسيناتها الرائعة، ترفع هذه الدراجة الرياضية الفائقة المستوى وتضع معيارًا جديدًا للدراجات النارية عالية الأداء.

مصادر:

- الموقع الرسمي لسيارة BMW M 1000 RR

– مجلة الدراجات النارية