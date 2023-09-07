تواجه Google دعوى قضائية بمليارات الجنيهات الاسترلينية من المستهلكين في المملكة المتحدة

تواجه Google الآن معركة قانونية كبيرة حيث رفع المستهلكون في المملكة المتحدة دعوى قضائية بمليارات الجنيهات الاسترلينية ضد عملاق التكنولوجيا. وتطالب الدعوى، المرفوعة أمام محكمة استئناف المنافسة، بتعويض يقدر بنحو 7.3 مليار جنيه إسترليني لنحو 65 مليون مستخدم في المملكة المتحدة فوق سن 16 عامًا، بمتوسط ​​100 جنيه إسترليني للشخص الواحد.

وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل قد خنقت المنافسة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة للمستهلكين. وتتهم الشركة بانتهاك قوانين المنافسة من خلال الاستفادة من موقعها المهيمن في سوق محركات البحث لرفع أسعار الإعلانات. ثم يتم تمرير هذه الرسوم المرتفعة إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يشترونها.

وقد رفعت بطلة المستهلك نيكي ستوبفورد الدعوى، مؤكدة أن هيمنة محرك بحث جوجل تسببت بالفعل في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. على الرغم من الأحكام السابقة في أوروبا والشكاوى في الولايات المتحدة، يُزعم أن جوجل استمرت في التلاعب بسوق البحث لفرض رسوم أعلى على المعلنين، مما أدى إلى زيادة التكاليف على المستهلكين.

صرح ستوبفورد قائلاً: "إنه انتهاك واضح لقانون المنافسة، والذي يدفع المستهلكون ثمنه. لقد تم تحذير Google مرارًا وتكرارًا من قبل منظمي المنافسة، لكنها لم تتخذ أي إجراء ذي معنى لوقف إساءة الاستخدام. ويهدف هذا الإجراء إلى محاسبة الشركة على خرقها المتكرر للقانون واسترداد الأموال المستحقة للمستهلكين.

ردًا على ذلك، صرح متحدث باسم Google أن القضية "تكهنية وانتهازية" وأن Google ستدافع بقوة ضدها. ويزعمون أن جوجل مفيدة للمستخدمين وأن الشركة لا تحقق أرباحًا إلا عندما تكون الإعلانات مفيدة وذات صلة، كما يتضح من النقرات في المزاد في الوقت الفعلي. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الإعلان في مساعدة الأشخاص على اكتشاف أعمال وأسباب ومنتجات جديدة.

تسلط هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضد Google من قبل المستهلكين في المملكة المتحدة الضوء على المخاوف المستمرة بشأن هيمنة عملاق التكنولوجيا على السوق وتأثيرها المحتمل على المنافسة وأسعار المستهلك. ويبقى أن نرى كيف ستتطور المعركة القانونية وما هي الآثار التي قد تترتب على كل من جوجل وصناعة التكنولوجيا الأوسع.

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