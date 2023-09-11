كيفية كسب الاعتمادات بسرعة في ستارفيلد

Starfield، أحدث لعبة لاستكشاف الفضاء من Bethesda، تدور حول الحصول على أرصدة لشراء المعدات، وترقية مركبتك الفضائية، وتوظيف أفراد الطاقم. على الرغم من وجود عدة طرق لكسب الاعتمادات في اللعبة، إلا أن الكثير منها بطيء وغير فعال بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون إنفاق أموال حقيقية. فيما يلي بعض من أسرع الطرق لجمع الاعتمادات بشكل قانوني في Starfield:

1) فتح مهارة التجارة

تعد مهارة التجارة ضرورية لشراء وبيع البضائع في Starfield. من خلال استثمار نقاط المهارة في التجارة، يمكنك فتح مجموعة من المزايا، مثل خصم التسوق وزيادة أرباح البيع والمزيد. ومع تطوير هذه المهارة بشكل أكبر، تصبح الخصومات وزيادة الأرباح أكثر أهمية.

2) نهب استراتيجيا

في Starfield، هناك عناصر يمكنك جمعها في كل مكان تذهب إليه. ومع ذلك، ليست كل العناصر ذات قيمة كافية لتبرير وزنها. نظرًا لقدرة الحمل المحدودة، من المهم إجراء تقييم دقيق لقيمة العنصر فيما يتعلق بوزنه قبل اتخاذ قرار بشأن أخذه أم لا.

3) رفع مستوى مهارة الكسح

تتيح لك مهارة البحث في Starfield ليس فقط اكتشاف الكنوز المخفية ولكن أيضًا العثور على العناصر القيمة في الحاويات. أثناء تقدمك في عملية التنقيب، ستصادف عناصر أكثر ندرة وأكثر قيمة، مما يوفر فرصة مربحة لكسب الاعتمادات أثناء الاستكشاف.

4) أخذ المهام من جميع مجالس البعثات

تقدم مجالس المهام في مختلف المستوطنات والفصائل مهامًا جانبية تكافئك بالاعتمادات. يمكن أن يكسبك إكمال هذه المهام مكافآت ائتمانية كبيرة، وسيكون لكل مجلس مهمة لكل فصيل مهام فريدة تتماشى مع أهدافهم.

5) بناء البؤر الاستيطانية

يتطلب إنشاء مواقع استيطانية على الكواكب بعض الجهد، لكن المكافآت تستحق العناء. من خلال تكوين البؤر الاستيطانية الخاصة بك لإنتاج موارد قيمة، يمكنك تجميع ثروة من الموارد التي يمكن بيعها مقابل أرصدة. كلما زاد عدد المواقع الاستيطانية التي تديرها، زادت أرباحك المحتملة.

6) بيع أي سفن إضافية لديك

إذا كان لديك سفن فضائية أكثر مما يمكنك التعامل معه، ففكر في بيعها من خلال فني السفن. على الرغم من أنه قد تكون هناك تكلفة بسيطة لتسجيل سفينتك، إلا أن بيع سفن إضافية يمكن أن يؤدي إلى عوائد كبيرة وإتاحة مساحة لمشاريع أكثر ربحية.

7) مهمات الفصائل كاملة

لا يؤدي الشروع في مهام الفصائل إلى تحسين قصة اللعبة فحسب، بل يوفر أيضًا مكافآت ائتمانية سخية. تتوافق هذه المهام مع أهداف الفصيل الذي اخترته وتوفر طريقة ممتازة لتعزيز رصيدك على طول الطريق.

8) التقدم من خلال تقدم المهمة الخطية

يعد إكمال مهام الحملة طريقة مباشرة لكسب الاعتمادات. تقدم معظم المهمات تعويضًا ماليًا، وبعضها يقدم عناصر نادرة كمكافآت. تأكد من تحديد أولويات هذه المهام لكسب الاعتمادات والموارد القيمة.

9) بيع بيانات المسح

أثناء استكشاف الكواكب المختلفة، خذ الوقت الكافي لمسح النباتات والحيوانات والميزات الجيولوجية المحلية. يضيف كل مسح إلى مجموعة بيانات المسح الخاصة بك، والتي يمكن بيعها مقابل نقاط لفلاديمير سال، وهو عضو في فصيل كونستيليشن.

10) استخدم أوامر وحدة التحكم (الغش) بحذر

إذا كنت على استعداد لثني القواعد، فإن أوامر وحدة التحكم في Starfield يمكن أن توفر ثروة فورية في شكل أرصدة. ومع ذلك، فإن استخدام الغش قد يمنعك من تحقيق إنجازات لاحقًا في اللعبة، لذا استخدمها بحكمة.

في الختام، الاعتمادات ضرورية في ستارفيلد. ومن خلال استخدام هذه الأساليب، يمكنك كسب الاعتمادات بسرعة دون اللجوء إلى إنفاق أموال حقيقية أو خرق أي قواعد.

المصادر: بيثيسدا