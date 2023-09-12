حفل iPhone 15 على الأبواب وأنت مدعو بحرارة! إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى عندما تعلن شركة Apple عن أحدث تشكيلة من أجهزة iPhone الخاصة بها، وهذا العام هو iPhone 15. ومن المقرر عقد الحدث، المسمى "Wonderlust"، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، الساعة 10:00 صباحًا (توقيت المحيط الهادئ). تم تحديد تاريخ الطلب المسبق ليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 الساعة 05:00 صباحًا (توقيت المحيط الهادئ الصيفي)، وتاريخ الإطلاق الرسمي هو الجمعة 22 سبتمبر 2023.

وفقا لمصادر متعددة، هناك شائعات بأن إنتاج iPhone 15 قد ينتقل من الصين إلى الهند. وفي حين أن هذا الأمر غير مؤكد، إلا أن الكثيرين متحمسون لاحتمال تغيير وجهة السفر من أجل الإطلاق. سواء كنا قادمين من الصين أو الهند، فمن المهم أن تكون جوازات سفرنا جاهزة وأن نتأكد من أن لدينا جميع وثائق السفر ومسارات الرحلة مرتبة.

إذا نظرنا إلى الوراء إلى نجاح سلسلة الطلب المسبق لـ iPhone 14 USA، مع أكثر من 25,000 مشاركة، ومليون مشاهدة، وإجمالي 1 صوت، فمن الواضح أن الإثارة لأجهزة iPhone الجديدة لا مثيل لها. هل سنتمكن من تحطيم رقم قياسي آخر هذا العام؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

مع اقتراب موعد الإطلاق، يصبح تتبع طلباتنا أمرًا ضروريًا. بمجرد أن تبدأ الطلبات في الانتقال إلى مرحلة "التحضير للشحن"، يمكننا أن نتوقع رؤية حركة خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا هو الوقت الذي يمكننا فيه البدء في تتبع طرودنا باستخدام رقم التتبع المقدم. UPS هي إحدى شركات الشحن التابعة لشركة Apple، ويتيح لنا موقعها الإلكتروني تتبع شحنات iPhone الخاصة بنا. من المهم أن تكون فاتورتنا تحتوي على الرقم التسلسلي، والذي يمكن العثور عليه على موقع Apple الإلكتروني.

أحد أكثر عمليات الفحص المتوقعة أثناء عملية الشحن هو "فحص الاستيراد" في لويزفيل، كنتاكي. ويشير هذا الفحص إلى أن الشحنة قد أتمت إجراءات الاستيراد في البلد المتلقي، ويضمن وصول iPhone في اليوم التالي. إنه المعلم الأخير قبل أن نضع أيدينا أخيرًا على أجهزة iPhone الجديدة.

لذا، استعد لإطلاق iPhone 15! تأكد من تحديث جواز سفرك، وتتبع طلبك، واستعد للترحيب بأحدث إضافة إلى عائلة Apple.

مصادر:

- [أبل] (www.apple.com)

– [تتبع UPS](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)